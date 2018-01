Tata je htio da bude košarkaš, sestrična ga usmjerila u tenis

Marin Čilić datum 9. rujna 2014. nikad neće zaboraviti. Na taj je dan visoko podigao pehar US Opena u New Yorku. A 10 godina prije toga gledao je najvećeg tenisača svih vremena, Rogera Federera, kako osvaja US Open.

Marin je tada imao samo 15 godina, a sad će protiv Federera igrati za svoj drugi Grand Slam naslov.

<<<Čilić i Federer igraju finale Australije u nedjelju u 9.30 >>>

Boban Ivaniševiću: Znaš, ima jedan klinac...

Sredinom 2002., dok je Goran Ivanišević nakon operacije ramena po Zagrebu "bogu krao dane", nazvao ga je stari prijatelj Zvonimir Boban i pozvao na njegove terene nedaleko od Maksimira da "popiju kavicu", ali i zajedno prouče dvojicu talentiranih klinaca. Odradio je trening s obojicom klinaca, impresionirani što imaju čast trenirati s wimbledonskim pobjednikom.

- Jedan je malo temperamentniji i dobar je, a ovaj drugi je nešto šutljiviji, ali mislim da ima sjajnu ruku.

Tata Zdenko ciljao je na nogomet, košarku ili rukomet

Zdenko, otac tad 14-godišnjeg Marina, uložit će u razvoj svog sina u sljedećih pet godina oko 500.000 eura, što je, kaže, minimum minimuma kao želiš imati šanse u profesionalnom tenisu.

- Boban i Goran već su tad trebali ući zajedno u taj projekt, ali ispriječile su se Goranove obaveze. Zato je Marinu sredio odlazak kod poznatog stručnjaka Boba Bretta - rekao je Zdenko, koji je otkrio da su tad dobivali strašne ponude od menadžera, ali da su sve odbili jer, kaže, nisu htjeli ovisiti o nekome.

Uzgajanje duhana i grožđa način je života obitelji Čilić, ali i većine sumještana omalenog Međugorja.

Tako je odrastao i Zdenko, naporno radio da bi, to mu je bio san, jednog dana omogućio četvorici sinova, Vinku, Goranu, Marinu i Mili priliku da se bave profesionalnim sportom.

Sestrična ga usmjerila u tenis

Više je ciljao na nogomet, košarku ili rukomet, no iznenadni dolazak Marinove sestrične iz Njemačke 1995. imat će konačan utjecaj na tadasedmogodišnjeg Marina.

Odvela ga je na tenisko igralište, ono prvo koje je u Međugorju sagrađeno tek 1991. godine, i tamo je shvatio da to želi raditi u karijeri. Kako se njegova polica punila trofejima, tako je Zdenko odlučio povezati se sa stručnjacima u Zagrebu.

Uspio je doći do Zvonimira Bobana, ovaj do Gorana i ostalo je povijest...

- Goran me je spojio s Bobom, s kojim sam odlično radio, ali nekako sam znao da ću opet doći do njega - rekao je Marin.

'Nikad mi se nisu ispričali zbog dopinga'

Bob Brett odradio je lavovski posao, odveo Marina prvi put među Top 10 tenisače, no Australac je previše surađivao s kineskim, kanadskim savezima, nije često putovao s našim tenisačima te mu se ovaj zahvalio na suradnji. A kad se Marin konačno odlučio na Gorana, dogodilo se to tijekom afere koja mu je umalo zaključila karijeru.

Zbog nepažnje, gluposti, godinu prije osvajanja US Opena, 2013. godine, uzeo je glukozu koju mu je majka Koviljka kupila i nije detaljno čitao sastojke.

Na doping-kontroli pao je na zabranjeni niketamid, no poslije se ispostavilo da su u njegovu urinu pronađeni tragovi markera N-etilnikotinamida, koji nije zabranjen.

Zato mu je ITF smanjio kaznu s devet na četiri mjeseca.

- Nikad neću zaboraviti taj period života. Mislio sam da su mi uništili karijeru. Da je sve gotovo - rekao je 25-godišnji Čilić.

A u tih 12 mjeseci mukotrpno su radili i sav taj trud demonstriran je u 100 minuta besprijekornog tenisa protiv Rogera Federera.

Sudbina je očito odigrala svoje..

Međugorje, Grand Slam mjesto!

Manje od devet mjeseci nakon što je Marin Čilić osvojio US Open u pojedinačnoj konkurenciji, njegov sumještanin Ivan Dodig slavodobitno je podigao pehar pobjednika Grand Slama.

U paru s Brazilcem Marcelom Melom slavio je u finalu Roland Garrosa nad braćom Mikeom i Bobom Bryanom 6-7(5), 7-6(5), 7-5.

Malo hercegovačko mjesto Međugorje, koje privlači milijune hodočasnika u potrazi za duševnom okrepom i molitvom Gospi, opet je slavilo osvajača Grand Slama.

Međugorje je dobilo svoj treći Brand Slam, a sve je počelo 2005. kad je Marin Čilić trijumfirao na juniorskom Roland Garrosu. Tada je protiv njega poene u polufinalu “skupljao” Andy Murray .

Dodig i Marin su veliki prijatelji, kumovi, čije su kuće udaljene stotinjak metara jedna od druge. Jedna ulica u malenome Međugorju, ulica koja je u samo devet mjeseci dala Hrvatskoj dva Grand Slam pobjednika. Pa toliko nema ni New York!

Opet će se moliti za Marina na Brdu ukazanja

Marinovi uspjesi slave se žestoko u Međugorju, cijeloj Hercegovini. Kad je 2010. godine igrao polufinale u Melbourneu, molilo se uz Brdo ukazanja, kako je otkrio tata Zdenko, a takva tradicija se nastavila.

Thompson i Mate Bulić dočekali Marina 2014.

Više od 30 000 ljudi došlo je u Međugorje s Marinom proslaviti njegovu prvu grand slam titulu. Međugorje se cijelu noć treslo od euforije. Feštu su uveličali Jole, Thompson i Mate Bulić.

Od ponedjeljka imamo trećeg igrača svijeta

Pobijedio ili izgubio u finalu Australian Opena, Marin Čilić od ponedjeljka imat će najbolji plasman u karijeri. Bit će treći tenisač svijeta iza Rafaela Nadala i Rogera Federera. Ako gledamo utrku za završni turnir u Londonu, za koji se gledaju samo bodovi osvojeni od početka ove sezone, Marin Čilić je prvi igrač svijeta ispred Rogera Federera i Hyeona Chunga.