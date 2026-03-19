TATA-MATA Na Dan očeva za Luku Cindrića navijali sin i kći: 'Najjači su, snaga i inspiracija'

Luka Cindrić (32) bio je jedan od najraspoloženijih igrača u pobjedi hrvatske rukometne reprezentacije nad Švicarskom 34-26, zabio je šest golova. U punoj Dvorani Krešimira Ćosića u Zadru na Dan očeva, blagdan svetog Josipa, bila su i njegova djeca, kći Alisa (6) i sin Rikard (3), koje je dobio u braku s Larom Stipetić.

- Najjači, moja snaga i inspiracija. Prekrasno je danas bilo danas igrati ovdje, pogotovo kad su oni došli navijati za tatu i dečke. Bila je divna utakmica od početka do kraja. Drago mi je što smo pobijedili pred domaćom publikom. Još smo jednom pokazali da smo odlična reprezentacija - rekao je Luka i komentirao jednosmjernu utakmicu:

- Rukomet se jako ubrzao, moramo definitivno ići u tom smjeru. Uz to dolaze i neke pogreške, ali vjerujem da će na budućim okupljanjima toga biti sve manje i, kad bude trebalo, da ćemo biti pravi. To je pozitivna stvar koja nam može donijeti pobjede u budućnosti. Švicarci su nam dosta radili problema, igraju odlično i strpljivo. Dočekali smo svojih deset minuta da napravimo razliku, to smo i iskoristili.

Obiteljska atmosfera vladala je na Višnjiku.

- Hvala divnim ljudima što su došli podržati nas u ovolikom broju. Bilo je divno. Gdje god dođemo, stvarno nas ljudi vole i podržavaju. Kad pogledaš unazad, sve to odricanje, kad vidiš sve te divne ljude kad ti uzvrate, to je prekrasno. To ti daje motivaciju još više. Nadam se da će mlada djeca nastaviti tim putem. Ako ne u rukometu, onda u nekom drugom sportu. To je ono što opisuje Hrvate i naš mentalitet - zaključio je Cindrić.

Izbornik Dagur Sigurdsson (52) imao je brige samo krajem prvog poluvremena, kad su Švicarci od šest golova zaostatka smanjili na samo jedan. No u nastavku je Hrvatska opet proradila.

- Dobro smo funkcionirali, imali dobar tempo. Ali Švicarci su sredinom prvog dijela počeli igrati sedam na šest i dobro su to radili. Razgovarali smo o tome na poluvremenu i zaigrali bolje u nastavku. Uvjerljiva pobjeda, dobra izvedba. Zadovoljan sam, dobar posao i prekrasna podrška kod kuće. U nastavku smo ih češće mogli kazniti i imali su problema sa stvaranjem prilika. Zahvalan sam na punoj dvorani i velikoj podršci. Nadam se da su svi sretni rezultatom. Sad nas čeka dan odmora i nova utakmica. Ne zaboravite da su nas u studenom pobijedili u drugoj utakmici, idemo sad pokušati odraditi posao bolje - kazao je Islanđanin.

Ivano Pavlović bio je dvostruki slavljenik, i ne samo na terenu, jer je na dan utakmice proslavio 23. rođendan. Zabio je pritom dva gola iz dva pokušaja.

- Možda i najbolji rođendan u životu. Prekrasna atmosfera i utakmica. Odličnu smo utakmicu odigrali i borili smo se, baš je bilo prekrasno igrati tu u Zadru. Čeka nas nova za dva dana, pokušat ćemo se što prije regenerirati, izbornik je dobro rotirao i ima još snage u nama. Jedva čekam Osijek, opet igrati u našoj Hrvatskoj, u Slavoniji, nadam se, pred punom dvoranom.

Njegov vršnjak Dominik Kuzmanović (23) briljirao je s 12 obrana.

- Uvjerljiva pobjeda. I u prvom i u drugom poluvremenu na početku smo stvorili veću prednost i kontrolirali utakmicu. Drago nam je što smo mogli pružiti lijepu predstavu u Zadru. Drago mi je zbog naših navijača i atmosfere koju smo imali večeras. Ove su utakmice baš zbog tih razloga, drago mi je što smo svi mogli dobiti šansu. Naravno da svakom igraču svaka minuta na terenu u reprezentaciji znači, pogotovo ako se još možemo pokazati. Baš je to bio slučaj večeras i iz ovog možemo graditi. Imamo još jedan susret, i to treba dobiti, odraditi na 100 posto i izvući nešto. Drago mi je što punimo dvorane, što nas ljudi prate i navijaju za nas. To je pravi pokazatelj naših rezultata u zadnje dvije godine. Nadam se da ćemo tako nastaviti, da ćemo puniti dvorane i dalje. Bili smo u Slavoniji prije par godina, drago mi je što opet imamo priliku biti tamo, igrati u toj lijepoj atmosferi. Siguran sam da će navijači biti na razini.

Druga utakmica sa Švicarcima na rasporedu je u subotu od 17 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku.