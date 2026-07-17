Tata Vušković ekskluzivno: Ne znam kako je moj Mario ovo izdržao. Spremio se kao zvijer!
Kao da su mu uzeli 20 godina, kaže Joško Vlašić, s kojim je nogometaš HSV-a individualno radio zadnjih godinu dana. Nijemci o hrvatskom stoperu snimaju dokumentarac
Ako sve bude po planu, Mario Vušković (24) trebao bi se priključiti treninzima prve momčadi HSV-a 15. rujna, dva mjeseca prije isteka četverogodišnje kazne nakon koje ponovno može igrati utakmice. Podsjetimo, Mario je suspendiran 15. studenoga 2022., dugo nakon toga trajao je dokazni postupak i suđenje, nakon toga i brojne žalbe, na koncu i konačna presuda prema kojoj je mladi stoper morao pauzirati pune četiri godine.