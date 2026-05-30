Tatinim stopama: Sin bivšeg 'vatrenog' debitirao za seniore Kustošije. Tek mu je 16 godina

U posljednjem kolu Druge nogometne lige, u utakmici Mladosta i Kustošije u Ždralovima, za goste iz Zagreba koje vodi Rajko Vidović kao senior je na golu debitirao 16-godišnji Hrvoje Butina, sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Tomislava Butine. Završilo je remijem 3-3, a Kustošija je već ranije izborila plasman u drugi rang hrvatskog nogometa.

Butina mlađi je inače standardan u juniorskoj momčadi Kustošije koja je u Prvoj nogometnoj ligi osvojila peto mjesto, iza Dinama, Lokomotiva, Hajduka i Slaven Belupa.

Golman je počeo u Dinamu, gdje je otac s prekidima branio od 1992. do 2003. pa još jednom od 2008. do 2010. Hrvoje je u ljeto 2024. prešao u Lokomotivu i branio za kadete, a pola godine potom stigao je u Kustošiju. Bivši "vatreni" i supruga Ana-Marija u braku su od 2002., a osim Hrvoja imaju i šest godina stariju kćer Magdalenu.