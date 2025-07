Tedy je najvjerniji dinamovac: 'Ne propuštam utakmice, igrači mi dolaze doma na rođendan...'

Navijao sam za Dinamo, Cibonu i Medveščak, koji je igrao u Jugoslavenskoj ligi. S Cibonom sam bio u Budimpešti, Madridu, Milanu... Dinamo u početku mojeg navijačkog puta nije bio toliko atraktivan, a jedno od prvih gostovanja koje sam imao bilo je u Bergamu. ‘Modre’ sam pratio na putovanjima u više od 40 zemalja svijeta, a u nekima sam bio i više puta. Više ni ne brojim gostovanja. Prošle sezone bio sam na svim utakmicama Dinama, od priprema do posljednjeg kola. Nisam propustio ni jednu. To je strast, ne mogu to nikako drugačije objasniti, započeo nam je priču umirovljenik Josip Vuković (61), poznatiji kao Tedy.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+