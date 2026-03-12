Tek joj je 17 godina, u debiju za Hrvatsku je zasjala! Sad je čeka selidba na prestižno sveučilište

Hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu u Šibeniku. U četvrtoj utakmici skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi, Hrvatska je na Baldekinu svladala Grčku rezultatom 98-73. Iako su izabranice Stipe Bralića u utakmicu ušle oslabljene zbog izostanaka, a dodatni šok doživjele već na početku susreta kada se ozlijedila Nika Mühl, hrvatske košarkašice odigrale su jednu od najboljih utakmica u posljednje vrijeme.

- Sve je bilo savršeno briljantno. Imali smo i prije utakmice ogromnih problema s izostancima, no užasna ozljeda Nike Mühl na početku utakmice nas je sve pogodila. Grčka reprezentacija je sigurno jedna od boljih u Europi i to u kompletnom sastavu bez ijednog izostanka. Nije bilo realno da ih sa svim svojim izostancima pobijedimo, kamoli s ovolikom razlikom, no ove cure su i mene ostavile bez riječi kvalitetnom igrom u napadu, jednostavnom i brzom obranom i strahovitom energijom - rekao je nakon utakmice izbornik Stipe Bralić.

- Kad su Grkinje igrale jako dobro i približile nam se na pet poena razlike izgledalo je da padamo, no cure su ponovno našle neku neviđenu snagu, digle se i nakon toga je utakmica bila praktički jednosmjerna ulica - dodao je izbornik.

Povratak u reprezentaciju obilježila je i Ivana Dojkić, koja je istaknula kako je upravo energija bila ključ pobjede.

- Izbornik je od nas tražio energiju, a to smo i pružile, sve cure na terenu kao i izvan njega. Hvala publici! Igrati u Hrvatskoj, pogotovo u Šibeniku na Baldekinu, za mene je velika čast. Nismo imali puno vremena za pripremu i zbog toga je energija bila ključna. Mislim da smo tu bile na visini zadatka. Sretna sam što nastavljamo kvalifikacije s ovakvom pobjedom.

Posebno je pohvalila i mlađe reprezentativke koje su iskoristile svoju priliku, među njima i debitanticu Oliviju Vukošu, koja je postigla 17 poena.

- Svaka im čast, imaju manje iskustva nego mi veteranke u reprezentaciji, no bile su odlične. Olivia je odigrala jako dobro, iskreno čak je i mene iznenadila. Nisam očekivala da će imati takav pristup bez pritiska i mislim da je bila ključna stavka u našoj pobjedi - dodala je Ivana Dojkić.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Izbornik Stipe Bralić naglasio je kako ova pobjeda dobiva dodatnu težinu kada se uzme u obzir kvaliteta protivnika i broj izostanaka u hrvatskom sastavu.

- Grčka je doista solidna reprezentacija. Primjerice, finalist EuroCupa je Athinaikos, a čak šest igračica dolazi iz tog kluba, uz igračice iz euroligaških Olympiakosa i Panathinaikosa. Zato je ovaj rezultat zaista nevjerojatan, pogotovo uz sve izostanke i ozljedu Nike Mühl. Bilo je jednostavnije s Dojkić, koja je po meni na vanjskoj poziciji najbolji europski igrač. Olivia Vukoša je odigrala sjajno, kao i Begić i Cvitković, Novak je odigrala gotovo bez greške u obrani i zapravo je svaka igračica dala sve.

Izbornik je potvrdio kako postoji zabrinutost zbog ozljede Nike Mühl.

- Vjerojatno je riječ o ozbiljnijoj ozljedi i to nas sve jako žalosti. Zadnji put je u reprezentaciji ozlijedila gležanj, sada koljeno. Igrala je s toliko pozitivne energije i želje i svima nam je ovo težak trenutak.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Unatoč tome, hrvatsku reprezentaciju čekaju novi izazovi u nastavku kvalifikacija.

- Bit će nam jako teško u sljedećim utakmicama jer ćemo imati još manji fond igračica, pogotovo protiv Danske koja igra izuzetno brzu košarku. Danas su pobijedili Makedoniju 125:50. Igraju možda i najbržu košarku u Europi i imaju sjajne vanjske igračice. No ova pobjeda nam puno znači i daje vjeru u pozitivan nastavak kvalifikacija - zaključio je Stipe Bralić.

Na sjajan način u seniorskoj reprezentaciji debitirala je i Olivia Vukoša, koja je u pobjedi protiv Grčke postigla 17 poena i odmah pokazala koliko može značiti ovoj momčadi.

- Ovo mi je bila prva utakmica za seniorsku reprezentaciju, ali cure su me već nakon nekoliko dana prihvatile i učinile da se osjećam dobrodošlo. Znala sam da one čuvaju leđa meni, kao i ja njima i to sam pokušala pokazati na terenu.

Priznaje kako je mala doza treme ipak postojala.

- Iskreno, nervozu sam više osjetila ujutro nego neposredno prije utakmice. Čim smo krenule sa zagrijavanjem, sve je bilo u redu.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Unatoč tome što je igrala protiv iskusnijih i fizički snažnijih suparnica, mlada hrvatska reprezentativka dobro se snašla.

- To nije ništa što već nisam vidjela, ali je uvijek izazov jer su gotovo sve igračice starije i fizički jače od mene. Mislim da sam se ipak dobro snašla. Najvažnije je zadržati ovaj momentum, nastaviti igrati čvrsto i ostaviti sve na terenu. Imamo još dvije utakmice zajedno prije nego što se vratim u SAD, tako da želim dati sve od sebe.

Osvrnula se i na sljedeće protivnice u kvalifikacijama.

- Danska igra jako brzu košarku, ali i mi smo danas pokazale da možemo igrati brzo i dobro dijeliti loptu. Kada se lopta brzo kreće, obranu protivnika stavljamo u probleme i to radimo jako dobro. Vjerujem da ćemo biti spremne.

Nakon reprezentativnih obveza Olivia se vraća se u SAD gdje je najesen čeka novo poglavlje karijere na prestižnom sveučilištu UConn.

- Jako sam uzbuđena zbog toga. Imala sam već priliku upoznati Niku Mühl dok je bila na UConnu, a ovdje smo mama i ja mogle s njom razgovarati i dobiti puno korisnih savjeta prije nego što krenem tamo.

Na pitanje o velikim planovima u karijeri, Vukoša nije skrivala ambicije.

- Naravno, cilj mi je jednog dana igrati u WNBA ligi. A za hrvatsku reprezentaciju uvijek ću se vraćati igrati kad god budem mogla.