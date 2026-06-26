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GOLGETERSKO SP

Tek smo na pola natjecanja, a već je srušen još jedan rekord: 'Ovaj Mundijal je nezaboravan'

Piše HINA,
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Tek smo na pola natjecanja, a već je srušen još jedan rekord: 'Ovaj Mundijal je nezaboravan'
Foto: Paul Childs

Svjetsko prvenstvo srušilo je još jedan rekord. Već u 59. utakmici pao je povijesni 173. gol, a SAD i Turska odigrali su odličnu utakmicu na kojoj su se

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Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je prvenstvo s najviše postignutih golova u povijesti turnira tijekom utakmice Sjedinjenih Država u skupini D protiv Turske u četvrtak. Turci su se od turnira oprostili pobjedom protiv jednog od domaćina (3-2).

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SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Američki reprezentativac Auston Trusty je zabio za 1-0 za SAD u trećoj minuti utakmice i to je bio rekordni 173. gol čime je nadmašen prethodni rekord od 172 postavljen u Katru 2022. godine. Turska je preokrenula utakmicu i zabila još dva gola, a domaćin jedan što je rezultiralo s ukupno 177 zabijenih golova.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States
Foto: Matthew Childs

Rekord je srušen u 59. utakmici Svjetskog prvenstva 2026. Za usporedbu, prethodni rekord od 172 gola postignut je u svih 64 utakmice na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Na svjetskom prvenstvu 2026. odigrat će se 104 utakmice, 40 više od 64 odigrane na prvenstvu u Kataru 2022., nakon FIFA-inog proširenja broja sudionica s 32 na 48 momčadi.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States
Foto: Lisi Niesner

- Premašivanje prethodnog rekorda od 172 gola Katara naglašava uzbuđenje i napadačku snagu koji su već učinili svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. tako nezaboravnim, rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino na Instagramu.

FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil
Foto: Amanda Perobelli

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