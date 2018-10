Tek treća pobjeda: Medveščak u Sisku svladao Black Wingse...

Hokejaši Medveščaka u svom su 10. ovosezonskom nastupu u EBEL-u u Sisku svladali Black Wingse iz Linza sa 5-2 (0-1, 2-1, 3-0).

Gosti iz Linza su poveli sa 2-0 golovima Andreasa Kristlera (2:35) i Dana Da Silve (23:50), no uslijedio je veliki povratak Medveščaka koji je preko Sondrea Oldena (26:55) i Sebastiena Sylvestrea (30:25) uspio poravnati do kraja druge trećine, a zatim golovima Grega Mauldina (48:39), Yanna Sauvea (52:00) i Mikea Avianija (55:57) u posljednjih 20 minuta doći do uvjerljive pobjede.

Medveščak je sa 10 osvojenih bodova i dalje pretposljednji, 11. na ljestvici, dok je Linz sedmi sa 14 bodova iz 11 utakmica.

Medveščak će svoju posljednju utakmicu u Sisku odigrati u nedjelju protiv Bolzana, dok će u srijedu u zagrebačkom Domu sportova ugostiti KAC iz Klagenfurta.