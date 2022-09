'Tenis mi je pomogao i da se brže oporavim nakon nesreće'

Imao sam dobrog partnera, koji je izvlačio moje nedostatke, našalio se Ivan Kustec (43) nakon što je u paru s Blažom Domazetom osvojio riječki turnir Stars Open Toura, najveće turneje teniskih rekreativaca.

Kustec je stomatolog i ima svoju polikliniku, no tenis ga sve više okupira.

- Blaž i ja igrali smo zajedno u Umagu prije dvije godine i otad više nismo. Dobri smo privatno i igramo međusobno. Napeti? Ma ne, nisu napeti mečevi, to je više druženje. Nikad nisam ozbiljno trenirao tenis, a prije 6-7 godina počeo sam igrati i 'uzelo me'. Sad sam skoro više na tenisu nego u ordinaciji, haha! Igram skoro svaki dan, jedino na godišnjem odmoru se odmaram i od tenisa.

On i Domazet osvojili su turnir u konkurenciji parova.

- Ja sam u formi, on je u udarcu, ali zna biti naporno, po dva-tri meča u danu. No Stars Open Tour odlična je priča i nastojat ću dolaziti na što više turnira - zaključio je Kustec, dok je njegov partner Blaž Domazet (37) kukao:

- Joj, slomljen sam! Između dva turnira Stars Open Toura nisam reket uzeo u ruke, a onda sam u Rijeci igrao i pojedinačno i parove.

I u obje je konkurencije došao do finala.

- U Splitu igram možda jednom tjedno, i to samo parove, češće ne stignem, imam svoju staklarsku tvrtku i uređujemo interijere, opremamo hotele, aprtamane, vile... i baš su nam u tijeku neki veliki projeti.

Blaž je jedini redoviti sudionik Stars Open Toura iz Splita.

- Ja sam od prvog umaškog turnira dio ekipe, Kustec me pozvao, a onda na svakom turniru upoznaš ljude i uđeš u taj krug. Igrao sam tenis do 14. godine pa se, nakon 15-ak godina stanke, s 30 vratio, kao rekreativac.

I to zbog 'viših interesa'.

- Imao sam tešku prometnu nesreću i morao operirati ruku te je nakon toga vježbati. Pa sam odlučio vježbati je igranjem tenisa.

A kao dječak u Splitu, imao je opaku konkurenciju...

- Naravno da sam se okušao i u Hajduku, ali ne dugo i ne sjećam se koji su igrači bili u mojoj generaciji. A tenis sam igrao zajedno s Marijom Ančićem, on je godinu stariji i iz te je generacije brojnih talenata on napravio najviše. Već je tada bio klasa iznad i išao u akademije u inozemstvo. S njegovom sam sestrom, recimo, dosta trenirao. A Marin Bradarić mi je kum i igrao sam s njim pro parove na Stars Open Touru - dodao je Domazet i zaključio:

- Redovit sam na turnirima, ali igram više-manje samo parove jer fizički nisam spreman. I ovo u Rijeci me 'ubilo', deset mečeva u dva dana. Turneja je top i bilo bi sjajno dovesti jedan turnir u Split, ovdje ima puno rekreativaca, a Firule su klub ogromne tradicije. Svi bi uživali, samo da dogovorimo s Gradom...

U najjačoj konkurenciji pro igrača, koji imaju malo bolji teniski pedigre, pehar je osvojio Riječanin Nino Juračić (25).

- Uh, i polufinale protiv Hrupeca i finale protiv Domazeta jako teško. U polufinalu me uhvatio grč u jednoj pa u drugoj nozi. Trenirao sam do 15. godine tenis i sad završavam za učitelja tenisa. Kakav sam bio? Ma prosječan, nisam bio na vrhu. U zeznutoj generaciji Ćorić, Bilješko, Serdarušić... Sa Ćorićem sam jednom igrao, kao i sa Serdarušićem. Lagano su me dobili. Ma, Borna je tad već osvajao državna prvenstva i dvije kategorije starije. Bio je debelo ispred nas. Ali u tenisu sam cijeli život, otkad je djed napravio terene u kući na Kastavu.

Na Kvarneru ima veliku konkurenciju rekreativaca.

- Da, baš je buknulo u zadnjih godinu-dvije. Zagreb ima veću bazu i Stars Open Tour baš je prava stvar da se nađemo i odmjerimo snage. Organizacija je sjajna, baš špica, brinu se o svakom igraču... - zaključio je Juračić.

A pro parove osvojili su također Riječani: teniski trener Marko Toić i kardiolog Sandro Brusich.

- Trener sam u Kvarneru, sad smo se vratili u prvu ligu, a radim i kao privatni trener, bio sam sa Šančićem, Marcanom... Bio sam juniorski reprezentativac, igrao s Bekavcem, Brajkovićem, Kutanjcem, Karlovićem... Brusich je predsjednik kluba, treniram i njega pa je to prirodna suradnja. Da ne mora netko voziti pehare u Zagreb ili nekamo, jednostavnije je da su ostali u Rijeci, haha - našalio se Toić (42).

Stars Open Tour ga je oduševio.

- Na turniru u Rovinju igrao sam s Danielom Šarićem. Turneja očito ima jako velik interes, sportski i zabavno i poslovno ispunjava svrhu. Dio naše ekipe iz Rijeke redovit je na turnirima. A dr. Brusich nedavno je osvojio i međunarodni veteranski turnir, on napada međunarodnu scenu. Novi izazov, da ne bude dosadno. Igrali smo skupa kao klinci, nije on novi tenisač, samo je gradeći liječničku karijeru 15 godina zamrznuo tenis.

