Tenisač Matošević suspendiran na četiri godine zbog dopinga. Drugima govorio što da koriste
Australac Marinko Matošević, bivši 39. igrač svijeta koji je postao trener, dobio je u utorak četverogodišnju zabranu igranja zbog doping prekršaja počinjenih u razdoblju između 2018. i 2020. godine, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).
Nakon što je u početku nijekao optužbe, 40-godišnji Matošević konačno je priznao korištenje krvnog dopinga. Proglašen je krivim za pet prekršaja, uključujući "pomaganje drugom igraču da koristi krvni doping".
Prema tužiteljstvu, "savjetovao je druge kako izbjeći pozitivne testove, kao i o korištenju i posjedovanju klenbuterola, zabranjene tvari u kategoriji anaboličkih steroida", navodi ITIA.
Matošević je tijekom karijere igrao na sva četiri Grand Slam turnira, a nedavno je trenirao australske igrače poput Chrisa O'Connella i Jordana Thompsona, koji nisu bili umiješani u slučaj.
Zabranjeno mu je prisustvovanje bilo kojem turniru ili događaju povezanom s ITIA-om, poput ATP i WTA turnira, do 2030. godine. Također više ne smije trenirati.
