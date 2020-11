- Mnogi ljudi su me pritiskali, a i ja sam stavljao pritisak na sebe. Izgubio sam radost igranja i u\u0161ao sam u spiralu izgubiv\u0161i kontrolu. Pao sam u depresiju zbog onoga \u0161to sam mislio da moram biti -\u00a0dodao je Kyrgios.

Australac je odlu\u010dio da ne\u0107e igrati u nastavku teniske sezone, tako da je propustio US Open i Roland Garros. Istovremeno se prometnuo u gorljivog zagovara\u010da po\u0161tovanja epidemiolo\u0161kih mjera u doba pandemije izazvane \u0161irenjem koronavirusa i kriti\u010dara svih onih koji to nisu \u010dinili pa su mu se na udaru na\u0161li Novak \u0110okovi\u0107 i Alexander Zverev, zbog svog neozbiljnog pristupa problemu \u0161irenja zaraze.

Preskakanje spomenutih turnira Kyrgiosu je omogu\u0107ilo da provede vi\u0161e vremena sa svojom obitelji i u svom rodnom gradu.

- Ni\u0161ta nije bolje od igranja tenisa u nekim od najljep\u0161ih mjesta na svijetu protiv najsna\u017enijih suparnika i rada na sebi izvan terena kako bi mogao biti uspje\u0161an. No, ne \u017eivim i ne di\u0161em tenis. Volim biti kod ku\u0107e s mojom\u00a0obitelji i mojom djevojkom, rade\u0107i s mojom zakladom i poma\u017eu\u0107i zajednici. Ima mnogo toga \u0161to volim raditi -\u00a0zaklju\u010dio je Kyrgios.

Tenisač otvorio dušu: Pao sam u depresiju, u trenucima bio na teškim i mračnim mjestima...

Nisam želio vidjeti danju svjetlost. Imao sam osjećaj da me nitko ne želi upoznati kao osobu, da me svi žele iskoristiti samo kao tenisača. Bio sam usamljen u mračnom prostoru, rekao je australski tenisač Nick Kyrgios

<p>Kontroverzni australski tenisač <strong>Nick Kyrgios (25) </strong>priznao je u nedjelju da se tijekom proteklih godina znao naći na "usamljenom, mračnom mjestu" boreći se protiv <strong>depresije </strong>izazvane neprekidnim tempom igranja na teniskim turnirima i pritiska koji mu je stvarala okolina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kyrgios boksa</strong></p><p>Daroviti 25-godišnjak iz Canberre često je zbog svog temperamenta i izljeva bijesa na teniskim terenima širom svijeta bivao kažnjavan, ali je zbog neospornog talenta i svoje neobuzdanosti istovremeno i privlačan gledateljima.</p><p>Zbog jednog takvog incidenta na prošlogodišnjem turniru u <strong>Cincinnatiju </strong>Udruga teniskih profesionalaca (ATP) mu je izrekla uvjetnu kaznu i naredila da mora potražiti stručnu pomoć.</p><p>- Mislim da ljudi ne razumiju kako se tenisač može osjećati usamljeno. Na terenu si sam. Ne možeš ni s kim popričati. Sve moraš sam spoznati, sam doći do rješenja. Imao sam s tim problema - rekao je Kyrgios u razgovoru za novine Sunday Telegraph.</p><p>Kyrgios je rekao da je oduvijek bio osjećajan te da mu je bilo teško provoditi toliko vremena izvan svog doma u Canberri i biti odvojen od obitelji, priznajući pritom da je bilo trenutaka u kojima je bio "ozbiljno depresivan".</p><p>- Sjećam se da sam se jedne godine u Šangaju probudio u četiri sata poslijepodne, s navučenim zavjesama. Nisam želio vidjeti danju svjetlost. Imao sam osjećaj da me nitko ne želi upoznati kao osobu, da me svi žele iskoristiti samo kao tenisača. Činilo mi se da se nikome ne mogu povjeriti. Bio sam usamljen, u mračnom prostoru. To je bio izvor onoga što se događalo.</p><p>- Mnogi ljudi su me pritiskali, a i ja sam stavljao pritisak na sebe. Izgubio sam radost igranja i ušao sam u spiralu izgubivši kontrolu. Pao sam u depresiju zbog onoga što sam mislio da moram biti - dodao je Kyrgios.</p><p>Australac je odlučio da neće igrati u nastavku teniske sezone, tako da je propustio <strong>US Open i Roland Garros</strong>. Istovremeno se prometnuo u gorljivog zagovarača poštovanja epidemioloških mjera u doba pandemije izazvane širenjem koronavirusa i kritičara svih onih koji to nisu činili pa su mu se na udaru našli <strong>Novak Đoković i Alexander Zverev</strong>, zbog svog neozbiljnog pristupa problemu širenja zaraze.</p><p>Preskakanje spomenutih turnira Kyrgiosu je omogućilo da provede više vremena sa svojom obitelji i u svom rodnom gradu.</p><p>- Ništa nije bolje od igranja tenisa u nekim od najljepših mjesta na svijetu protiv najsnažnijih suparnika i rada na sebi izvan terena kako bi mogao biti uspješan. No, ne živim i ne dišem tenis. Volim biti kod kuće s mojom obitelji i mojom djevojkom, radeći s mojom zakladom i pomažući zajednici. Ima mnogo toga što volim raditi - zaključio je Kyrgios.</p>