Kyrgios opet napao ostale: 'Svi su sebični, ne možete plesati po stolovima, mislite i na druge...'

<p>Australski tenisač <strong>Nick Kyrgios</strong> odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu, koji bi 31. kolovoza trebao započeti na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku, a svoju je odluku obznanio u video poruci na Twitteru, rekavši kako to čini "za stotine tisuća Amerikanac koji su izgubili živote". </p><p>- Neću igrati na ovogodišnjem US Openu. Srce me boli što neću biti tamo, natjecati se u jednoj od najvećih teniskih arena, na stadionu Arthura Ashea, ali to činim za moje ljude, za moje Australce, za stotine tisuće Amerikanaca koji su izgubili živote, za sve vas - izjavio je 40. tenisač svijeta. </p><p>U emocionalnom obraćanju 25-godišnji Australac je poručio da ne zamjera Američkom teniskom savezu (USTA) što je ustrajan u namjeri da se ovogodišnji US Open održi, kao ni onima koji su odlučili nastupiti, ali ih je pozvao na odgovorno ponašanje.</p><p>- Igrate na vlastitu odgovornost i s tim nemam problema - rekao je Kyrgios koji se prethodno još jednom obrušio na svoje kolege optužujući ih za pohlepu i neodgovorno ponašanje.</p><h2>'Ne možete plesati po stolovima, to je sebično'</h2><p>- Tenisači, morate se ponašati misleći jedni na druge i biti jedinstveni. Ne možete plesati po stolovima, zgrtati novce po Europi ili tražiti brzu zaradu organizirajući ekshibicije. To je tako sebično. Barem jednom mislite na druge ljude. O tome se radi kad je u pitanju ovaj virus. On ne mari za vaš renking ili koliko novca imate. Ponašajte se odgovorno. Onim igračima koji su poštovali pravila i ponašali se nesebično, želim sve najbolje.</p><p>Osim po svom nedvojbenom teniskom talentu, Kyrgios je poznat po eksplozivnim reakcijama tijekom mečeva, a u doba pandemije se ističe i javno kritizirajući sve one koji se ne ponašaju u skladu s preporukama i epidemiološkim mjerama.</p><p>Tako su mu se posebno na udaru našli <strong>Novak Đoković </strong>i svi oni koji su sudjelovali na turnirima Adria Toura, nakon što su se zarazili koronavirusom ne pridržavajući se osnovnih mjera o držanju socijalne distance.</p><h2>Okomio se i na Ćorića</h2><p>Posebno teškim riječima se okomio na Nijemca <strong>Alexandera Zvereva</strong>, Austrijanca<strong> Dominica Thiema</strong> i najbolje rangiranog hrvatskog tenisača <strong>Bornu Ćorića,</strong> zbog njihovog ponašanja i komentara o događajima na turnirima Adria Toura.</p><p>Kyrgios je prvi tenisač koji je javno obznanio da odustaje od nastupa na US Openu, baš kao što je to nekoliko dana prije njega učinila njegova sunarodnjakinja i najbolja tenisačica svijeta<strong> Ashleigh Barty</strong>.</p><p>No, mnogi su mišljenja da će još nekolicina igračica i igrača preskočiti putovanje do New Yorka i nastup na US Openu, što je nedavno nagovijestio i najbolji britanski tenisač <strong>Andy Murray</strong>.</p><p>- Čuo sam da neki od najboljih igrača neće igrati i očekujem da će tako biti. Ako se ne osjećaju sigurnima, ako im je neugodno putovati i izlagati sebe i svoju ekipu povećanom riziku, to je potpuno razumljivo - izjavio je Murray koji je prethodno najavio da se fizički i mentalno priprema za nastup na US Openu.</p><p>Stanje u Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju širenja bolesti Covid-19 još uvijek nije pod kontrolom. Broj zaraženih je veći od 4,5 milijuna, a više od 150.000 osoba je preminulo.</p>