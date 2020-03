Teniski savez od države tražio pomoć: 'Sramota! Degutantno'

Dok se cijela hrvatska država, i svijet, bori s pandemijom korona virusa, a Zagreb, usto, s posljedicama razornog potresa, Hrvatski teniski savez uputio je apel/zahtjev Vladi Republike Hrvatske u kojem u svrhu opstanka teniskih klubova, njih 120 registriranih, te očuvanja radnih mjesta, odnosno sufinanciranje troškova rada trenera traži hitne mjere pomoći, a koje nisu predviđene paketom mjera koje je donijelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

HTS traži da se "pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nositelju potpore uključi stručno osoblje u sportskim udrugama - neprofitnim organizacijama kao prihvatljiva ciljana skupina i/ili da se od strane Središnjeg državnog ureda za sport u suradnji s nacionalnim sportskim savezima osigura očuvanje radnih mjesta u predmetnom sektoru kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušeno obavljanje djelatnosti te kako bi se spriječila sociološka neravnoteža koja se događa u odnosu na sve ostale kojima se predviđenim paketom mjera pomaže".

Međutim, taj zahtjev nije dobro legao svima. Ne ni onima u teniskom svijetu poput direktora jedinog našeg WTA turnira, onog u Bolu, Feliksa Lukasa. Lukas se o svemu oglasio podužim obraćanjem u kojem je HTS-ov apel prozvao "sramotom".

"Ovim putem se kao tenisač , teniski trener i teniski menadžer s gnušanjem ograđujem od recentnog zahtjeva vodstva HTS-a, a na štetu hrvatske države, tvrtki pogođenih “korona krizom” te poreznih obveznika.

Naime, HTS je 24. ožujka 2020. službeno poslao zahtjev Vladi RH da osigura plaće teniskim trenerima koji rade u klubovima/udrugama koji trenutno ne rade zbog koronavirusa. Ovaj potez je sramota i ja se ovim putem u ime Tenis kluba Kaštela i svih uključenih u organizaciju WTA turnira u Bolu ograđujem od ovakve neprimjerene inicijative u ovim teškim vremenima kada se Hrvatska suočava sa najgorom krizom od Domovinskog rata.

Htio bih kazati da nisam sam u ovakvom razmišljanju, već ima poznatih teniskih trenera koji također ne žele da ljubitelji tenisa percipiraju tenisku struku kroz ovakve poteze HTS-a i predstavnika struke HTS-a. Ovdje je objava i tekst spomenute inicijative na službenim stranicama HTS-a.

U situaciji kada potresom pogođene bolnice u Zagrebu prikupljaju sredstva za obnovu, kada trudnice i novorođenčad stoje na ulici i strpljivo čekaju da ih premjeste, kada je svijet stao da spasimo živote onih ljudi slabijeg imuniteta, umjesto da se teniski svijet ujedini i podijeli teret s ostatkom našeg društva osobe te se pridruži akcijama za pomoć potrebitima, HTS humanitarno misli kako kažu na teniske klubove. Ali naravno, klubovi čine Skupštinu, Skupština je krovno tijelo HTS-a, netko treba i glasati, HTS misli na sebe i svoju svijetlu budućnost jer sad je izgleda vrijeme za pozicioniranje! Ne znam jesu li klubovi koji su podržali ovu inicijativu od vodstva HTS-a iz nekog razloga isključeni iz stvarnosti koja nas trenutno okružuje, ali osjećam potrebu da reagiram na ovako nesportsko ponašanje.

Efekti ove krize će biti katastrofalni, ljudi već ostaju bez radnih mjesta, tvrtke opterećene kreditima i troškovima nailaze na mnoge probleme zbog krize izazvane pandemijom, a da ne spominjemo i grozan potres koji je pogodio naš glavni grad. Zdravlje mnogih ljudi je u pitanju i Vlada se bori svim silama da osigura zdravstvenu skrb svim građanima, a HTS koji se financira najvećim dijelom sredstvima poreznih obveznika traži dodatnu pomoć za ono što je njihova jedina djelatnost. Degutantno ponašanje vodećih ljudi koje baca ljagu na kompletan hrvatski tenis. Zašto HTS sam iz svog budžeta ne pomogne klubovima i trenerima ako misle da je isto potrebno kako je i njihov posao, a ne prebacivati odgovornost na državu koja je u ovim trenutcima pod enornim pritiskom i svi ćemo brojati “mrtve i ranjene”. Svi će osjetiti ovu krizu, a sramim se ljudi koji traže načine da izbjegnu podijeliti teret i iskazuju nesolidarnost.

Stoga, još jednom ponavljam da se kao direktor teniskog turnira WTA Croatia Bol Opena u ime svih volontera, osoblja i sponzora turnira ograđujem od ovakve inicijative. Javnost mora znati da u tenisu ipak ima ljudi koji se ponašaju džentlemanski i koji misle na pozitivnu sliku bijelog sporta u javnosti.

WTA turnir je trenutno otkazan dok se situacija ne popravi za sve, ali svakog tjedna imamo “conference call” na razini Toura i razgovara se o novom datumu za 2020. godinu kada okolnosti budu bolje. No kada god to bude, na našem idućem izdanju sav će prihod od prodaje ulaznica biti doniran za pomoć bolnicama u Zagrebu teško pogođenim potresom. A do tada pozivam HTS i teniske klubove da se priključe inicijativi naših sportaša."

Marin Čilić, pak, poručio je da on i suigrači uime cijele reprezentacije već pripremaju pomoć onima kojima je najpotrebnije.

- Repka intenzivno radi na planiranju pomoći unesrećenima u potresu kao i u borbi protiv korone - napisao je Marin na Instagramu.

