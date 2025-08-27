Tenisačica koja je svima otimala poglede u 45. godini čeka novo dijete! Ljubi je Enrique Iglesias

Ana Kurnjikova (44) i španjolski pjevač Enrique Iglesias (50) jedan su od najpoznatijih parova koji privatnost drži za sebe. Upoznali su se 2001. godine na snimanju spota za njegov hit "Escape" i od tada su nerazdvojni. A prema pisanju španjolskog lista Hola, Kurnjikova i Iglesias očekuju prinovu!

Slavna Ruskinja šokirala je javnost početkom godine. Naime, snimljena je u invalidskim kolicima i time izazvala globalnu zabrinutost za njezino zdravlje. No, ispostavilo se kako je tada "samo" ozljeda gležnja bila u pitanju, a zdravlje ju očito sjajno služi s obzirom na to kako je "u drugom stanju" u 45. godini života.

Kurnjikova i Iglesias svoj život izgradili su u Miamiju, daleko od medijske pompe, a rijetki su trenuci kada javnost dobije uvid u njihovu obiteljsku idilu. Hola javlja kako je Kurnjikova već debelo u drugom tromjesečju trudnoće i kako je zasad sve u najboljem redu.

Paru će to biti četvrto zajedničko dijete. Podsjetimo, Iglesias i Kurnjikova imaju sedmogodišnje blizance, sina Nicholasa i kćer Lucy, kao i petogodišnju kćer Mary.

Popularna tenisačica povukla se iz sporta 2003. godine, a hit pjevača ljubi od 2001. godine. Rijetko se pojavljuje u javnosti, iako Iglesias i dalje često održava koncerte.

Zanimljivo, Kurnjikova nikad nije osvojila WTA titulu u pojedinačnoj konkurenciji, ali je unatoč tome bila čak na osmom mjestu ljestvice.

Najveće uspjehe ostvarila je u tandemu s Martinom Hingis, s kojom je imala popularni nadimak "Spice Girls tenisa" i osvojila dvije titule u parovima na Australian Openu.