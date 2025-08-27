Obavijesti

Sport

Komentari 0
OČEKUJE PRINOVU

Tenisačica koja je svima otimala poglede u 45. godini čeka novo dijete! Ljubi je Enrique Iglesias

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Tenisačica koja je svima otimala poglede u 45. godini čeka novo dijete! Ljubi je Enrique Iglesias
3
Foto: Anthony Harvey/PRESS ASSOCIATION

Popularna tenisačica povukla se iz sporta 2003. godine, a hit pjevača ljubi od 2001. godine. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a nedavno je zabrinula javnost jer se snimljena u kolicima

Ana Kurnjikova (44) i španjolski pjevač Enrique Iglesias (50) jedan su od najpoznatijih parova koji privatnost drži za sebe. Upoznali su se 2001. godine na snimanju spota za njegov hit "Escape" i od tada su nerazdvojni. A prema pisanju španjolskog lista Hola, Kurnjikova i Iglesias očekuju prinovu!

EXCLUSIVE: Anna Kournikova is Spotted on a Rare Outing in Miami Beach EXCLUSIVE: Anna Kournikova is dressed down in an Adidas jacket and Croc's rain boots as she waits for her car in Miami
32
Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION/ABACA/PRESS ASSOCIATION

Slavna Ruskinja šokirala je javnost početkom godine. Naime, snimljena je u invalidskim kolicima i time izazvala globalnu zabrinutost za njezino zdravlje. No, ispostavilo se kako je tada "samo" ozljeda gležnja bila u pitanju, a zdravlje ju očito sjajno služi s obzirom na to kako je "u drugom stanju" u 45. godini života.

Kurnjikova i Iglesias svoj život izgradili su u Miamiju, daleko od medijske pompe, a rijetki su trenuci kada javnost dobije uvid u njihovu obiteljsku idilu. Hola javlja kako je Kurnjikova već debelo u drugom tromjesečju trudnoće i kako je zasad sve u najboljem redu.

London: Glazbeni spektakl Summertime Ball na stadionu Emirates, 6.dio
Foto:

Paru će to biti četvrto zajedničko dijete. Podsjetimo, Iglesias i Kurnjikova imaju sedmogodišnje blizance, sina Nicholasa i kćer Lucy, kao i petogodišnju kćer Mary. 

Popularna tenisačica povukla se iz sporta 2003. godine, a hit pjevača ljubi od 2001. godine. Rijetko se pojavljuje u javnosti, iako Iglesias i dalje često održava koncerte. 

ANA KURNJIKOVA FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda
FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda

Zanimljivo, Kurnjikova nikad nije osvojila WTA titulu u pojedinačnoj konkurenciji, ali je unatoč tome bila čak na osmom mjestu ljestvice.

London: Wimbledon, parovi, Kournikova/Hingis - Hobbs/Smith
Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION

Najveće uspjehe ostvarila je u tandemu s Martinom Hingis, s kojom je imala popularni nadimak "Spice Girls tenisa" i osvojila dvije titule u parovima na Australian Openu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025