<p>U ponedjeljak se nakon stanke zbog koronavirusa nastavlja teniska sezona, a organizatori WTA tunira u Palermu su priopćili da je jedna od tenisačica zaražena koronavirusom. </p><p>Ime tenisačice nije otkriveno, ali više agencija javlja da se radi o Bugarkinji Viktoriji Tomovoj, koja je bez ikakvih simptoma i osjeća se dobro. Tomova (25) je 130. na WTA ljestvici, a trebala je nastupiti u kvalifikacijama protiv Ukrajinke Marti Kostjuk.</p><p>WTA i organizatori tvrde da će se turnir održati, ali su uslijedila ponovna testiranja svih koji su bili u kontaktu s zaraženom igračicom. Netom prije objave o zarazi, organizatori su poslali priopćenje u kojem su utvrdili da je napravljeno 410 testova i da su svi bili negativni.</p><p>U Palermu nastupaju i dvije hrvatske tenisačice - <strong>Petra Martić i Donna Vekić</strong>, a ove situacije s korona virusom dotakla se i sama Martić.</p><p>- Šteta je što se to dogodilo. Znam da su je držali u sobi i da nije imala kontakt s nikim što je jako bitno, to zaista pridodaje osjećaju sigurnosti - rekla je hrvatska tenisačica, prenosi Daily Mail.</p><p>Problem oko turnira u Palermu je što su igračice u resortu u kojem se nalaze i turisti s obzirom na to da taj turnir nije dovoljno financijski jak kako bi usred turističke sezone mogao osigurati cijeli kapacitet nekog resorta. Hrvatica oko toga puno briga nema, više je uzbuđena:</p><p>- Uzbuđena sam, privilegija je vratiti se tenisu. Ne bih rekla da sam bila anksiozna, no držala sam distancu od ljudi toliko dobro da kad bih se zarazila na avionu to bi zaista bila nesreća. To mi je bila briga, ali moraš odlučiti za sebe. Osjećam se kao da i na aerodromu nema toliko ljudi, a oni koji su tamo ne žele ti biti blizu.</p><p> </p><p> </p>