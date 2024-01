'Teniska Barbie' opet je ukrala pažnju na Đokovićevom meču

Novak Đoković (36, ATP 1.) pobijedio je Amerikanca Taylora Fritza (26, ATP 12.) u četvrtfinalu Australian Opena nakon što je slavio u borbi od četiri seta u 3 sata i 45 minuta igre sa 7-6 (3), 4-6, 6-2 i 6-3.

Foto: ISSEI KATO

Kao što to obično bude slučaj na mečevima Taylora Fritza, njegova djevojka Morgan Riddle (26), modna influencerica poznata i kao "teniska Barbie", privlačila je poglede na tribinama.

Ušetala je na ložu stadiona Rod Laver u laganoj crvenoj haljini, a kosu je zamotala u bijelu mašnu. Obožavatelje je oduševila ljetnom kombinacijom.

Inače, u intervjuu za Bazaar rekla je kako joj ne smeta što ju prepoznaju kao djevojku slavnog tenisača.

Ne smeta joj što ju zovu djevojkom tenisača

- Ne, to me ne vrijeđa. Svi koji su partneri profesionalnom sportašu znaju kako je teško i stresno podržavati nekoga u njihovoj poziciji. Nadam se da oni koji su gledali dokumentarac o Davidu Beckhamu sad bolje razumiju u kakvoj sam situaciji - rekla je.

Riddle je postala poznato lice na teniskim terenima, navijači ju često prepoznaju, a ona često podijeli iskustva s brojnih putovanja na društvenim mrežama.

- Izborila sam se za svoje ime i nastavit ću to raditi. Predstavljam tenis ženskoj zajednici i mladim ljudima putem zabavnog i poučnog sadržaja. Ako me ljudi žele pamtiti samo kao djevojku Taylora Fritza, onda u redu. Privilegija je to što me podcjenjuju.

Inače, rodila se u Minnesoti, gdje je najpopularniji sport hokej na ledu.

Australian Open joj je najdraži turnir

- Nisam imala prijatelje koji su igrali tenis ili išli na turnire. Dugo mi je trebalo da naučim turnir, ali sad sam velika obožavateljica, imam strašno poštovanje prema igračima. Ovo je lud način života!

Posebno je oduševljena Australian Openom. Privlači ju sjajna atmosfera i moda u Melbourneu.

- Australian Open ima najbolju atmosferu od svih turnira. Više liči na nekakav festival. Mislim kako veliku ulogu igra činjenica što je turnir na početku ljeta u Melbourneu, ljudi su na godišnjem odmoru, a i ovdje svi obožavaju tenis. Moram reći i kako turnir radi sjajan posao sa živom glazbom, hranom i pićem. Kada sam prvi put došla na Australian Open prije četiri godine, moda je bila nevjerojatno drukčija! Ove se godine više ljudi 'sredilo' za turnir, to volim.

Vjeruje kako je nemoguće pretjerati s modnom kombinacijom za teniski meč.

- Vjerujem kako nikad ne možete pretjerati s oblačenjem. Napravila sam karijeru tako što sam se oblačila za teniske mečeve, uvela sam modu u publiku putem društvenih mreža. Prošle sam godine odabrala tri riječi s kojima bih opisala moj osobni stil: ženstveno, romantično i elegantno. Ove godine planiram još više težiti tim riječima jer se u takvim kombinacijama osjećam najugodnije.