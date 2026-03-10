Obavijesti

NEVIĐENI ISPAD

Ruska tenisačica razbila reket i psovala publiku: 'Je*ite se svi'

Piše Ivan Kužela,
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Mladu tenisačicu Mirru Andreevu svladao je pritisak favoritkinje na Indian Wellsu. Nakon šokantnog poraza od Siniakove, bacila je reket i vikala na publiku. Ispraćena je zvižducima, a kasnije se ispričala za ispade

Braniteljica naslova na prestižnom turniru u Indian Wellsu, 18-godišnja ruska senzacija Mirra Andreeva, završila je svoj nastup na neslavan način. Nakon šokantnog poraza u trećem kolu od iskusne Čehinje Katerine Siniakove, osma igračica svijeta potpuno je izgubila kontrolu, a njezin ispad bijesa postao je glavna tema teniskog svijeta.

Meč protiv 44. igračice svijeta bio je pravi triler pun preokreta, a Siniakova je na kraju slavila 4-6, 7-6(5), 6-3 nakon gotovo tri sata borbe. Frustracije mlade Ruskinje bile su vidljive tijekom cijelog susreta. Iako je prvi set osvojila nakon što se vratila iz zaostatka 0-3, njezina je igra oscilirala.

Nakon promašenog voleja na set-loptu u tie-breaku drugog seta, prvi je put slomila reket, a navodno je tijekom meča vikala na svoj tim u boksu, uključujući trenericu Conchitu Martínez i tražila da napusti tribine. Vrhunac drame dogodio se nakon što je Siniakova iskoristila meč-loptu uz pomoć mreže.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Andreeva je bijesno bacila reket, jedva pružila ruku suparnici te odjurila s terena. Dok je izlazila, kamere su je uhvatile kako viče prema dijelu publike, a čitači s usana uvjereni su da je uzviknula "Je*ite se svi". Njezin ispad šokirao je gledatelje na tribinama, od kojih su je neki ispratili zvižducima. Incident pogledajte OVDJE.

Pritisak obrane velikog naslova očito je bio prevelik teret za mladu igračicu, koja je tijekom meča napravila čak 75 neprisiljenih pogrešaka. Na konferenciji za medije nakon meča, Andreeva je pokazala zreliju stranu i izrazila žaljenje zbog svog ponašanja.

​- Nisam baš ponosna na to kako sam se nosila sa situacijom. Nisam ponosna kako sam sve to odradila na kraju. To su stvari na kojima moram hitno raditi - priznala je Andreeva.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Ovo joj nije prvi put da teško kontrolira emocije pod pritiskom. Slične je ispade imala i prošlog mjeseca pri obrani naslova u Dubaiju, gdje je završila u suzama, kao i na prošlogodišnjem Roland Garrosu protiv domaće igračice. Pritisak koji dolazi s ulogom favoritkinje očito je nešto s čime se još uvijek uči nositi i što utječe čak i na njezine najpouzdanije udarce.

