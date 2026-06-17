Teniske zvijezde i ovog ljeta stižu u Umag! 'Prerasli smo okvire sportskog natjecanja'

Umag se priprema za još jedno veliko tenisko ljeto. Jedan od najdugovječnijih sportskih događaja u Hrvatskoj ove će godine okupiti atraktivna teniska imena, domaće adute i publiku koja iz godine u godinu potvrđuje status Umaga kao jednog od najvažnijih sportskih i zabavnih središta regije.

- Došli smo do 36. izdanja turnira i to je brojka koja sama po sebi govori o kontinuitetu, kvaliteti i povjerenju koje smo gradili desetljećima. Ove godine turnir se održava tjedan dana ranije nego inače, što je pred organizaciju postavilo dodatne izazove, ali upravo takve situacije pokazuju snagu i iskustvo cijelog tima - istaknuo je Dragan Bujas, predsjednik Uprave turnira.

Foto: Matej Markovinovic

Ovogodišnje izdanje donosi i novi koncept turnira, ulaganja u tenisku infrastrukturu te proširenje glavnog terena na centralnom stadionu. Uz sportski dio, Umag će ponovno ponuditi i snažan zabavni program, a posebnu pažnju privlači dolazak četverostrukog NBA prvaka Shaquillea O'Neala, koji će se publici predstaviti u DJ ulozi.

- ATP Umag odavno je prerastao okvire sportskog natjecanja. Postao je dio identiteta našega grada i događaj koji svake godine okuplja ljubitelje sporta iz cijele Hrvatske i inozemstva - rekao je Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga, naglasivši kako je turnir kroz godine bio važna pozornica za brojne hrvatske tenisače.

Foto: Matej Markovinovic

Na terenima u Stella Marisu publika će ove godine gledati niz igrača koji pripadaju sadašnjosti i budućnosti svjetskog tenisa. Turnir predvodi Flavio Cobolli, a u Umag stižu i Matteo Arnaldi, Alejandro Davidovich Fokina, Alexei Popyrin, Hubert Hurkacz i Tomás Martín Etcheverry.

Posebno zanimanje domaće publike bit će usmjereno prema Dini Prižmiću i Luki Mikrutu, kojem je dodijeljena prva pozivnica za glavni turnir.

- Dino je uz Umag vezan praktički od djetinjstva i zadovoljstvo nam je pratiti njegov razvoj od prvih nastupa pa sve do statusa jednog od najperspektivnijih hrvatskih tenisača. Prvu pozivnicu za glavni turnir dodijelili smo Luki Mikrutu, jednom od najtalentiranijih mladih hrvatskih tenisača - istaknuo je Tomislav Poljak, direktor turnira.

Foto: Matej Markovinovic

Dino Prižmić je rekao:

- Želim igrati što više turnira i biti u što boljoj formi, a vjerujem da će rezultat s vremenom doći. Cilj mi je jednog dana osvojiti Umag, a sada želim pokušati igrati svoj najbolji tenis i vidjeti koliko daleko mogu dogurati na turniru.

A Luka Mikrut je dodao:

- Drago mi je biti ovdje u ovakvom društvu i nadam se da ću opravdati pozivnicu. Prošle godine sam u Umagu ostvario svoju prvu pobjedu na ATP turniru protiv Marca Trungellitija, što mi je puno značilo. Jedva čekam ponovno doći u Umag, zaigrati na turniru i nadam se da će sve proći dobro.

Uz vrhunski tenis, ovogodišnji turnir donosi i važan iskorak u službenom programu, otvarajući prostor za temu koja je neodvojiva od sporta - zdravlje sportaša. PSK, kao srčani sponzor udruge Pokaži srce, s ponosom nastavlja podržavati inicijativu koja promiče prevenciju, edukaciju i odgovornu brigu o sportašima, a ove godine ona postaje i dio službenog programa turnira.

Središnji dio programa održat će se u četvrtak, 16. srpnja, uz panel posvećen zdravlju sportaša i prateće aktivnosti pod porukom Pokaži srce - snaga zajedništva za zdraviji život. Time se dodatno produbljuje suradnja turnira, udruge Pokaži srce i PSK-a, s jasnim naglaskom na važnost prevencije, pravovremene edukacije i dugoročne brige o sportašima.

Umag je kroz desetljeća bio mjesto velikih mečeva, jakih emocija i prvih velikih koraka brojnih tenisača. Ovogodišnje izdanje nastavlja tu tradiciju, ali joj dodaje i važnu poruku - vrhunski sport počinje brigom o sportašu.

Plava Laguna Croatia Open Umag održava se od 10. do 18. srpnja u Stella Marisu.