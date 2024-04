Stručnjak komentirao prekid suradnje dva velikana: 'Novak nije želio igrati Wimbledon...'

Prvi svjetski reket Novak Đoković (36) u nedavno je na društvenim mrežama objavio kako prekida suradnju s proslavljenim hrvatskim tenisačem Goranom Ivaniševićem (52), koji mu je bio trener zadnjih šest godina. Vijest je to koja je prodrmala teniski svijet, a odmah se počelo nagađati što je uzrok raskida suradnje između ova dva velikana svjetskog tenisa. Javio se sada i teniski analitičar Craig Shapiro koji je naveo dva razloga za koje misli da su uzrok prekida suradnje između Ivaniševića i Đokovića.

Navodno je prvi razlog svađa tijekom turnira u Indian Wellsu. Goran Ivanišević navodno nije bio zadovoljan zalaganjem i trudom Novaka Đokovića na treninzima. Podsjetimo, turnir je za Novaka završio neuobičajeno rano, šokantnim porazom od 123. tenisača, Talijana Luce Nardija.

Shapiro tvrdi da je još jedan razlog za razlaz veliko neslaganje oko rasporeda. Prema istom izvoru, Đoković je razmišljao o tome da preskoči Wimbledon kako bi što spremniji dočekao Olimpijske igre u Parizu i lov na jedini veliki trofej koji mu nedostaje.

Njihova suradnja bila je prožeta velikim uspjesima, prijateljstvom, ali i sukobima. Nerijetko se znao Đoković okomiti na svoj tim i izderati se na Gorana tijekom meča. Hrvatska legenda to mu nije nikada zamjerila, bio je to dio njihovog rituala kako bi se Novak ispuhao i motivirao. No, očito je negdje između takav ritual otišao po krivu jer je odnos zahladio i puknuo.