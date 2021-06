Nakon što je trenutačno druga tenisačica svijeta Naomi Osaka (23) odustala od daljnjeg nastupa na Roland Garrosu zbog psihičkih problema, brojni kolege, prijatelji i ljudi iz svijeta sporta pružili su joj podršku.

POGLEDAJTE VIDEO: Naomi Osaka

Naime, japanska tenisačica odbila je govoriti za medije zbog čega su ju čelni ljudi turnira kaznili s 15.000 dolara te joj zaprijetili da neće moći igrati na Grand Slamovima.

- U svakom se sportu usredotočuje na pitanje je li mentalno zdravlje igrača prioritet, ali kad Naomi Osaka moli za pomoć, dužnosnici Roland Garrosa izbacuju je s turnira - napisao je američki glumac Donal Logue uz hashtag 'sram vas bilo'.

- Postupanje Vijeća Grand Slam turnira prema Osaki je sramotno - rekao je sportski novinar Dave Zirin.

- Četvero direktora Grand Slama javno su zaprijetili karijeri Osake zbog odbijanja sudjelovanja na konferencijama za medije. S obzirom na to da im je važnije baviti se lutkarstvom umjesto vrhunskim sportašima, moje mišljenje o Međunarodnoj teniskoj federaciji u velikoj mjeri se učvrstilo - kazao je Rus McLaughlin.

- Budi jaka. Divim se tvojoj ranjivosti - poručila joj je mlada američka tenisačica Coco Gauff, dok je Venus Williams napisala:

- Jako sam ponosna na tebe. Pazi na sebe i uskoro ćemo te vidjeti kako opet pobjeđuješ!

- Uz tebe smo, uzmi si vremena koliko ti treba! - napisala je američka tenisačica Sloane Stephens.

Martina Navratilova, koja je svojevremeno bilo prva igračica svijeta te je nastupala za SAD i Čehoslovačku, na društvenim mrežama objavila je:

"Jako sam tužna zbog Naomi Osake. Iskreno se nadam da će biti u redu. Kao sportaši smo naučeni brinuti se o svom tijelu, a možda se o mentalnim i emocionalnim aspektima premalo govori zbog čega dolazi do osude. Uz tebe smo Naomi!"

Osakini obožavatelji i ostale kolege i prijatelji opisali su njezin tretman kao 'odvratan' i 'sramotan'.

Predsjednik Francuske teniske federacije Gilles Moretton, koji je prošli tjedan Osakin bojkot opisao kao "pogrešku", obratio se medijima povodom njezine objave o povlačenju s turnira.

- Ishod Naominog povlačenja s Roland Garrosa je nesretan. Želimo joj što bolji i najbrži mogući oporavak te se radujemo što će Naomi biti na našem turniru sljedeće godine - rekao je Moretton i dodao:

- Kao i svi Grand Slamovi, WTA, ATP i ITF, i dalje smo vrlo predani dobrobiti svih sportaša te kontinuirano radimo na poboljšanju svakog aspekta igračkog iskustva na turniru što uključuje i medije.

Osaka je u ponedjeljak, objavivši odluku o povlačenju s turnira, rekla da ima problema s depresijom još od kad je osvojila prvi Grand Slam naslov na US Openu 2018. godine.

U svojoj najavi u ponedjeljak, Osaka je rekla da je pretrpjela napadaje depresije otkako je osvojila svoj prvi Grand Slam naslov na US Openu 2018. godine, te da joj je razgovor s medijima pokrenuo tjeskobu.

"Nikad nisam željela biti distrakcija i prihvaćam da trenutak nije bio. Svatko tko me poznaje zna da sam introvert i onaj tko me gleda na turnirima može vidjeti da često nosim slušalice jer mi to pomaže prigušiti socijalnu anksioznost", napisala je i dodala:

"Iako su teniski mediji uvijek bili ljubazni prema meni (i posebno se želim se ispričati svim cool novinarima koje sam možda povrijedila), nisam prirodni javni govornik i imam velike valove tjeskobe prije razgovora sa svjetskim medijima".

Japanka je još prije početka turnira rekla da ne želi razgovarati s medijima iz 'mentalnih razloga', ali Vijeće Grand Slama nije imalo razumijevanja zbog čega je Osaka odlučila sama napustiti turnir.