Tenzije u svlačionici Reala prvi put od dolaska Alonsa! Zvijezda je doživjela emotivni raspad

Real Madrid izborio je osminu finala Svjetskog klupskog prvenstva gdje nastavlja borbu za novi naslov i veliku novčanu nagradu koju turnir donosi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

"Kraljevi" su natjecanje otvorili remijem protiv Al Hilala, ali su nakon toga pobijedili Pachucu i Red Bull Salzburg. U osmini finala čeka ih Juventus s kojim igraju 1. srpnja, utorak, u 21 sat.

Na turniru u SAD-u je i Luka Modrić (38) koji proživljava zadnje dane u "kraljevskom" klubu. Nakon završetka seli u AC Milan gdje će nastaviti bogatu karijeru.

Foto: Hannah McKay

A pravu dramu proživljavao je Endrick (18), nadolazeća velika zvijezda Reala koji je, prema pisanju Marce, imao emotivni raspad u svlačionici nakon pobjede nad Salzburgom jer je svjestan da će mu se ponovno biti teško izboriti minutažu. Trenutno je ozlijeđen, ali španjolski list navodi da je svjestan da će iduće sezone ponovno biti u drugom planu.

Neočekivano je dobio konkurenciju u Gonzalu Garciji (21), mladom napadaču Reala, koji je dobio šansu na klupskom SP-u iako je tamo došao da bi popunio popis u nedostatku napadača.

U tri utakmice zabio je dva gola i čini se - oduševio Xabija Alonsa koji bi mu trebao pružiti šansu naredne sezone u prvoj momčadi. Garcia je do sada većinom igrao za rezervnu momčad Reala.

Foto: Hannah McKay

Kako navodi Marca, dobre predstave zasmetale su i Rodrygu. Endrick i on, brazilski dvojac, očekivali su da će imati zapaženiju ulogu na klupskom SP-u, ali to se do sada nije dogodilo. Rodrygo je započeo susret protiv Al Hilala, druge dvije utakmice je bio na klupi pa ušao u drugom dijelu.

Marca piše da je Alonso razgovarao s ljutitim dvojcem i poručio da će i oni sigurno dobiti svoju priliku da se dokažu tijekom ljeta. Pa tek onda odlučiti na koga može računati naredne sezone.