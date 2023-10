Tenzije u Walesu uoči sudara s Hrvatskom. Traži se zamjena za izbornika: 'Moram to ignorirati'

Izbornik velške nogometne reprezentacije Robert Page najavio je nedjeljnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. protiv Hrvatske koja se igra od 20:45 sati.

Reprezentacija Walesa stoji dosta loše u kvalifikacijama i da bi izborila direktan plasman na Euro mora pobijediti u sve tri iduće utakmice. Nije nemoguće, ali je ravno čudu pa engleski i otočki mediji donose da se Pageu već traži zamjena.

- Moramo ignorirati buku. To je buka i moramo zaštiti igrače koliko god je to moguće. Puni fokus je na sutrašnjoj utakmici. Nisam razgovarao s predsjednikom, tako da se radi o spekulaciji. Nisam razgovarao s njim tako da ne znam je li to istina ili ne - rekao je Page na konferenciji za medije uoči sudara s Vatrenima pa dodao:

- U tranzicijskom smo periodu, to sam rekao nekoliko puta. Izgubili smo velike igrače kao što su Joe Allen i Gareth Bale. Razumijem frustraciju, želimo pobjeđivati, ali moramo sve gledati pod određenom perspektivom. Radim što je najbolje za Wales, a ne mene.

Pojavile su se informacije o problemima unutar svlačionice, no Page ih opovrgava.

- To nikada nije bilo upitno, volio bih da navijači i mediji mogu vidjeti što imamo u svlačionici. To je nevjerojatno i puno nam to znači. Jako smo bliski.

Konferenciji je nazočio i branič Tottenhama Ben Davies.

- Ne pomažu nam glasine, želimo svi biti ujedinjeni. Žalosno je to čuti, ali to nije u našem fokusu. Naš fokus je trenutačno Hrvatska, a ta je utakmica nekako "gurnuta pod tepih", veselimo se utakmici - rekao je.

Inače, kako pišu Englezi, šef Velškog saveza Noel Mooney sprema otkaz Robertu Pageu, a na njegovu mjestu rado bi dao priliku legendarnom Ircu Royu Keaneu.