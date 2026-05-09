Obavijesti

Sport

Komentari 10
VJEČITA PREPIRANJA

Tenzije uoči derbija: Navijače Hajduka na putu do Zagreba dočekala je morbidna poruka

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Tenzije uoči derbija: Navijače Hajduka na putu do Zagreba dočekala je morbidna poruka
Foto: Dalmatinski portal

Vječni derbi Dinama i Hajduka donio je novu dramu, ali van terena. Iako je prvenstvo već odlučeno, navijačka previranja ne prestaju. Prijeteći transparenti i sigurnosne mjere obilježile su period prije početka susreta

Admiral

Dinamo i Hajduk će od 16 sati odigrati zadnji Vječni derbi ove sezone, ali bez obzira što je prvenstvo već odlučeno, navijačke prepirke ne prestaju. 'Modri' su osvojili novi naslov, a Hajduk je ostao zacementiran na drugoj poziciji i tako će završiti sezonu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Varaždin 3-1 (sažetak) 01:54
Hajduk - Varaždin 3-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na autocesti u blizini Gospića osvanuo je uvredljivi transparent s kojim su navijači Dinama pokazali Hajduku što misle o nedavnom incidentu vezanom uz vođu Torcide Zagreb. Vođa sada već raspuštene navijačke skupine Hajduka u glavnom gradu brutalno je pretučen i osramoćen. Poruke na njegovom mobitelu otkrile su tajne veze s Grobarima, navijačima Partizana. Bad Blue Boysi su iskoristili priliku da ga javno ponize na tribinama nakon incidenta, a sada i na jednom nadvožnjaku na autocesti.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači 'modrih' stavili su transparent s natpisom "Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri", objavio je Dalmatinski portal. Prije toga je viđen još jedan transparent na kojem je prekrižena brojka 1950 i natpis "Partizani vraćajte se kući". Utakmica je proglašena susretom visokog rizika i policija je poduzela sve mjere sigurnosti da ne dođe do incidenta uoči, na i poslije susreta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...
FILMSKA PRIČA

FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...

Federico Valverde našao se u centru skandala zbog tučnjave sa suigračem Aurelienom Tchouaménijem. Ipak, ovo mu nije prvi put da koristi šake, prije nekoliko godina udario je suparnika koji ga je provocirao
TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu
GALERIJA IZ RIMA

TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu

Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Srpski tenisač pokazao je klasu i nasmijan otišao s terena, a prije toga čestitao je Hrvatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026