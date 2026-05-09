Tenzije uoči derbija: Navijače Hajduka na putu do Zagreba dočekala je morbidna poruka

Dinamo i Hajduk će od 16 sati odigrati zadnji Vječni derbi ove sezone, ali bez obzira što je prvenstvo već odlučeno, navijačke prepirke ne prestaju. 'Modri' su osvojili novi naslov, a Hajduk je ostao zacementiran na drugoj poziciji i tako će završiti sezonu.

Hajduk - Varaždin 3-1 (sažetak)

Na autocesti u blizini Gospića osvanuo je uvredljivi transparent s kojim su navijači Dinama pokazali Hajduku što misle o nedavnom incidentu vezanom uz vođu Torcide Zagreb. Vođa sada već raspuštene navijačke skupine Hajduka u glavnom gradu brutalno je pretučen i osramoćen. Poruke na njegovom mobitelu otkrile su tajne veze s Grobarima, navijačima Partizana. Bad Blue Boysi su iskoristili priliku da ga javno ponize na tribinama nakon incidenta, a sada i na jednom nadvožnjaku na autocesti.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači 'modrih' stavili su transparent s natpisom "Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri", objavio je Dalmatinski portal. Prije toga je viđen još jedan transparent na kojem je prekrižena brojka 1950 i natpis "Partizani vraćajte se kući". Utakmica je proglašena susretom visokog rizika i policija je poduzela sve mjere sigurnosti da ne dođe do incidenta uoči, na i poslije susreta.