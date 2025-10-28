Teška ozljeda Hrvata od 11 mil. eura! Otpao je do kraja sezone

Mladi napadač i jedan od najperspektivnijih hrvatskih igrača, Ante Crnac (22), doživio je tešku ozljedu koljena zbog koje je za njega ova sezona završila. Norwich City službeno je potvrdio da se radi o puknuću prednjeg križnog ligamenta (ACL), jednoj od najtežih ozljeda u svijetu sporta. Crnca sada očekuje operacija i dugotrajan oporavak od najmanje devet mjeseci, što predstavlja veliki udarac kako za njega osobno, tako i za ambicije "Kanarinaca" u Championshipu.

Vijest koja je rastužila navijače Norwicha i hrvatsku nogometnu javnost potvrđena je na konferenciji za medije, gdje se obratio trener momčadi, Liam Manning.

- Nemamo dobre vijesti. Ante je potrgao križne ligamente na koljenu, što znači da je on izvan terena do kraja sezone. Uskoro ga očekuje operacija. Ovo su iznimno razočaravajuće vijesti i za njega, ali i za nas - izjavio je vidno potreseni Manning, dodavši kako je cijela svlačionica uz mladog napadača.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

- Dok je napuštao teren, mogli ste vidjeti da nije dobro. U posljednjih nekoliko dana ljudi bliski njemu pokušali su ga malo podignuti. Svi smo uz njega i pružit ćemo mu maksimalnu podršku na njegovom putu oporavka - zaključio je trener Norwicha.

Ironično, težina ozljede nije se odmah prepoznala. Crnac je stradao u 11. kolu engleskog Championshipa, tijekom gostujućeg poraza (1:0) od Derby Countyja. U igru je ušao u 61. minuti, a do kraja susreta nije pokazivao znakove ozbiljnijeg problema. Štoviše, pred sam kraj utakmice bio je blizu izjednačenja, no njegov je snažan udarac iz teške pozicije zaustavila vratnica.

Pravi šok uslijedio je tek nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Kako se zglob ohladio, Crnac je osjetio snažnu bol u koljenu, što je bio prvi znak da se dogodilo nešto ozbiljno. Detaljni liječnički pregledi nažalost su potvrdili najcrnje slutnje – rupturu prednjeg križnog ligamenta.

Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku za 22-godišnjeg napadača, čija je karijera bila u stalnom usponu. Ove je sezone bio standardan član prve postave Norwicha i sudjelovao je u svim prvenstvenim utakmicama do kobnog susreta s Derbyjem, potvrđujući svoj status ključnog igrača.

Podsjetimo, Crnac je u Norwich stigao u ljeto 2024. godine iz poljskog prvaka Rakówa Częstochowa u transferu vrijednom čak 11 milijuna eura. Taj je iznos i danas rekordan izlazni transfer u povijesti poljskog kluba, ali i jedno od najvećih ulaganja u povijesti Norwich Cityja, što dovoljno govori o očekivanjima koja su stavljena pred njega. Od dolaska na Carrow Road, u 52 službena nastupa postigao je sedam pogodaka i dokazao da se radi o igraču golemog potencijala.

Sada je pred Antom Crncem najteži period u karijeri. Nakon operacije slijedi višemjesečna rehabilitacija koja zahtijeva ogromnu mentalnu snagu i disciplinu.