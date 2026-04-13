Obavijesti

Sport

Komentari 0
NJEMAČKI VEZNJAK

Teška ozljeda u Nizozemskoj! Stradao je bivši igrač Spursa

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Screenshot/X

Lewis Holtby, igrač Brede, doživio je tešku ozljedu noge. Iako je isprva izgledalo strašno, Holtby tvrdi da je riječ 'samo' o par šavova. Srećom, gledat ćemo ga na travnjacima vrlo brzo

Nogometaši Fortune Sittard i NAC Brede (1-1) svjedočili su užasnoj ozljedi nogometaša Lewisa Holtbyja (35). Igrač Brede je u 35. minuti prvog dijela ušao u duel sa stoperom Fortune Justinom Hubnerom (22). Isprva start nije izgledao strašno, ali nakon što su kamere fokusirale nogu Nijemca moglo se vidjeti koliko je ozbiljna ozljeda. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! 00:57
Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! | Video: 24sata Video

Ofenzivni vezni odmah je legao na travnjak i primio se za nogu. Ubrzo nakon je sugerirao rukom da mu treba pomoć te uz bolne grimase na licu ostao ležati. Spustio je štucnu i tek tada se vidjela otvorena rana na cjevanici.

Liječnička služba brzo je došla pomoći Holtbyju koji je kasnije samostalno izašao s terena i umjesto njega je ušao Mohamed Nassoh (23). Marokanac je čak zabio gol u trećoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 1-1. 

Holtby se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama i rekao kako je riječ 'samo' o par šavova.

- Samo nekoliko šavova... Bit ću ubrzo ponovno na terenu. Hvala vam na porukama podrške.

Foto: Lewis Holtby/Instagram

U sportskom duhu i u znaku podrške javio mu se igrač koji je napravio prekršaj. Holtby je podijelio i njegovu poruku.

- Hvala ti čovječe. Ovo je primjer pravog sportskog duha,

Foto: Lewis Holtby/Instagram

Holtby ima vrlo zanimljivu karijeru; igrao je diljem Europe za Fulham, Tottenham, Hamburg, Schalke, Blackburn, Mainz, Aachen, Bochum i Holsten Kiel. Ima i tri nastupa za njemačku reprezentaciju, zadnji 2012. godine. Uz Bredu je vezan do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 400.000 eura. 

firo: 05/17/2025, football, soccer, 1st Bundesliga, 1st league, season 2024/2025, BVB, Borussia Dortmund - Holstein Kiel
Foto: Jan Fromme/DPA

Mnogi nogometni fanovi misle kako je Holtby doživio ozljedu zbog minimalne zaštite. Uopće nije nosio štitnike koji služe kao prevencija za ovakve ozljede. Nogometaši ih često ne nose zbog neudobnosti ili smišljaju razna rješenja pa znaju staviti lagani karton ili papir u štucnu da izgledaju kao štitnici.

Fortuna je trenutačno 12. u nizozemskom prvenstvu s 36 bodova u 30 susreta. NAC Breda se bori za ostanak; klub je na 17. mjestu i ima 25 bodova i tri boda su od sigurne zone. Do kraja prvenstva ostalo je još četiri kola.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026