Teška ozljeda u Nizozemskoj! Stradao je bivši igrač Spursa

Nogometaši Fortune Sittard i NAC Brede (1-1) svjedočili su užasnoj ozljedi nogometaša Lewisa Holtbyja (35). Igrač Brede je u 35. minuti prvog dijela ušao u duel sa stoperom Fortune Justinom Hubnerom (22). Isprva start nije izgledao strašno, ali nakon što su kamere fokusirale nogu Nijemca moglo se vidjeti koliko je ozbiljna ozljeda.

Ofenzivni vezni odmah je legao na travnjak i primio se za nogu. Ubrzo nakon je sugerirao rukom da mu treba pomoć te uz bolne grimase na licu ostao ležati. Spustio je štucnu i tek tada se vidjela otvorena rana na cjevanici.

Liječnička služba brzo je došla pomoći Holtbyju koji je kasnije samostalno izašao s terena i umjesto njega je ušao Mohamed Nassoh (23). Marokanac je čak zabio gol u trećoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 1-1.

Holtby se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama i rekao kako je riječ 'samo' o par šavova.

- Samo nekoliko šavova... Bit ću ubrzo ponovno na terenu. Hvala vam na porukama podrške.

U sportskom duhu i u znaku podrške javio mu se igrač koji je napravio prekršaj. Holtby je podijelio i njegovu poruku.

- Hvala ti čovječe. Ovo je primjer pravog sportskog duha,

Holtby ima vrlo zanimljivu karijeru; igrao je diljem Europe za Fulham, Tottenham, Hamburg, Schalke, Blackburn, Mainz, Aachen, Bochum i Holsten Kiel. Ima i tri nastupa za njemačku reprezentaciju, zadnji 2012. godine. Uz Bredu je vezan do 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 400.000 eura.

Mnogi nogometni fanovi misle kako je Holtby doživio ozljedu zbog minimalne zaštite. Uopće nije nosio štitnike koji služe kao prevencija za ovakve ozljede. Nogometaši ih često ne nose zbog neudobnosti ili smišljaju razna rješenja pa znaju staviti lagani karton ili papir u štucnu da izgledaju kao štitnici.

Fortuna je trenutačno 12. u nizozemskom prvenstvu s 36 bodova u 30 susreta. NAC Breda se bori za ostanak; klub je na 17. mjestu i ima 25 bodova i tri boda su od sigurne zone. Do kraja prvenstva ostalo je još četiri kola.