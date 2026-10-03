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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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TEŠKA SRAMOTA NA RUJEVICI Potpuni raspad 'vatrenih', ima li priča s Bilićem uopće smisla!?

Piše Hrvoje Tironi,

HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Baš ništa. Bilić je sa svojim stožerom i igračima brojnoj djeci na riječkim tribinama priredio pravi pakao. I veliko je pitanje hoće li te klince i dalje zanimati nogomet. Ne bismo se kladili...

Opći potop na Rujevici! Hrvatska je poslije Seville, još jednom pala bez ispaljenog metka, Bilićeve trupe ovoga su puta u Rijeci pomeli - Englezi. I nanijeli nam najveći poraz (7-0) svih vremena. Bila je to od prve minute potpuno neravnopravna utakmica, klasični dvoboj "mačke i miša". "Vatreni" su bili potpuno nespremni, i psihički i fizički, miljama daleko od željene razine. Ili barem nivoa na kojem bi koliko-toliko parirali razigranoj Engleskoj.

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