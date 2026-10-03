TEŠKA SRAMOTA NA RUJEVICI Potpuni raspad 'vatrenih', ima li priča s Bilićem uopće smisla!?

Opći potop na Rujevici! Hrvatska je poslije Seville, još jednom pala bez ispaljenog metka, Bilićeve trupe ovoga su puta u Rijeci pomeli - Englezi. I nanijeli nam najveći poraz (7-0) svih vremena. Bila je to od prve minute potpuno neravnopravna utakmica, klasični dvoboj "mačke i miša". "Vatreni" su bili potpuno nespremni, i psihički i fizički, miljama daleko od željene razine. Ili barem nivoa na kojem bi koliko-toliko parirali razigranoj Engleskoj.