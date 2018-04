Teška svađa na Anfieldu: Buvač nakon 17 god. napustio Kloppa

Od Željka Buvača sam toliko toga naučio o nogometu i još učim, rekao je jednom prilikom Jürgen Klopp o svom pomoćniku kojem po mnogima uvelike može zahvaliti na velikoj trenerskoj karijeri tijekom koje je postao jedan od najboljih stručnjaka u svijetu posljednjih godina.

No suradnji Buvača i Kloppa došao je kraj. Engleski mediji javljaju kako su se menadžer Liverpoola i njegov prvi pomoćnik žestoko posvađali i Buvač je ekspresno napustio Anfield. Samo dva dana prije velikog uzvrata protiv Rome potres u svlačionici zadnje je što je trebalo Liverpoolovim igračima, a kad momčad napusti čovjek za kojeg kažu da je zapravo tvorac Kloppova stila igre, posljedice bi mogle biti i puno značajnije no što se to čini na prvi pogled.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

- U posljednje vrijeme su se jako udaljili u razmišljanjima i Klopp je Buvača znatno udaljio od momčadi. Nekad je Buvač bio čovjek od Kloppova povjerenja i samo je njegove savjete Jürgen uvažavao. Sada Buvač više ne odlazi ni na sastanke na kojima se dogovara taktika, nije uključen u izbor momčadi, nema važnu ulogu ni na treninzima - javlja izvor iz kluba engleskim medijima.

I dok je Jürgen Klopp postao poznat po svom kontrapresingu koji je doveo do savršenstva u Borussiji Dortmund, a sada i u Liverpoolu, za mnoge je upravo Željko Buvač čovjek koji stoji iza te taktičke genijalnosti. Nijemci ga odavno zovu 'Mozak', a igrači izuzetno cijene. S Kloppom je igrao u Mainzu, a vodio ih je Josip Kuže od kojeg su obojica puno naučili o trenerskom poslu. Kad je Klopp preuzeo klupu Mainza prvi čovjek kojeg je pozvao bio je njegov veliki prijatelj - Željko Buvač.

Bilo je to 2001. godine. Nakon toga zajedno su otišli u Borussiju Dortmund, napravili velike stvari sa žuto-crnima, prešli u Liverpool i došli na prag finala Lige prvaka. No suradnja tu, prema svemu sudeći, staje. Željko i Jürgen idu svaki svojim putem nakon 17 godina zajedničke karijere u kojoj su svijetu predstavili nogomet kakav će teško itko kopirati.