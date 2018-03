Teške emocije u Firenci: Ovo je najteži meč za Badelja i kolege

Emotivno slike stigle su iz Firence uoči utakmice Fiorentine i Beneventa koju su dobili domaći 1-0 golom Vitora Huga iz 25. minute. Sve je u znaku preminulog kapetana domaćina Davidea Astorija (31) koji nas je napustio prije točno sedam dana.

Prepun stadion Artemio Franchi pozdravio je svog miljenika koji je prošle nedjelje preminuo u Udinama, noć uoči utakmice Udinesea i Fiorentine.

Sudac Pasqua prekinuo je igru u 13. minuti simbolično u znak sjećanja na preminulog Davidea koji je nosio taj broj na dresu kroz karijeru.

Potom su navijači zasjali prelijepom koreografijom njemu u čast i uslijedio je gromoglasan pljesak cijelog Franchija, uključujući i nogometaša na terenu.

On the thirteenth minute in the Fiorentina v Benevento match 💜💜💜 pic.twitter.com/Pyw2IKynTb