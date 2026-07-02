Teške scene nakon poraza DR Konga: Izbornik saznao užasne vijesti na press konferenciji...

DR Kongo bio je na rubu senzacije, ali je Harry Kane s dva gola donio veliku pobjedu Engleskoj (2-1) i gurnuo "tri lava" u osminu finala Svjetskog prvenstva. Afrička momčad izgledala je odlično na terenu, povela pa stvorila nekoliko dobrih prilika, ali je ipak pokleknula na samom kraju susreta. Kongoanci su na SP-u pokazali sjajan nogomet, a iza svega stoji izbornik Sebastien Desabre. Jako je dobro posložio momčad te je na kraju nedostajalo sreće, ali utakmica protiv Engleske bila je samo početak užasnog dana za izbornika Konga.

Nakon poraza od Engleske stigao je na press konferenciju te mu je tad rečeno da mu je preminuo otac. Sve se dogodilo na samom kraju konferencije kada mu je netko od novinara izrazio sućut, a Desabre nije imao pojma što se događa. Mediji pišu kako mu je otac preminuo i prije samog početka utakmice, ali mu nitko nije rekao kako bi mogao u miru voditi reprezentaciju. Desabre je, kad je shvatio što se dogodilo, u šoku napustio dvoranu.

Sébastien Desabre 🇫🇷, sélectionneur de la RDC 🇨🇩 apprend le décès de son père dans une annonce à la fin de la conférence de presse 😰😰



Il ne le savait pas avant la rencontre face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



Bon courage à lui dans cette terrible épreuve 🙏 pic.twitter.com/hT64MrAmEC — BeFootball (@_BeFootball) July 1, 2026

Užasan dan za Francuza na klupi Konga. Desabre je od kolovoza 2022. godine na klupi reprezentacije DR Konga, a preuzeo je momčad od Hectora Cupera. Pred njega je odmah postavljen ambiciozan zadatak, izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo. Francuski stručnjak ispunio je očekivanja i odveo reprezentaciju na svjetsku smotru prvi put nakon čak 52 godine, okončavši jedno od najdužih čekanja u povijesti reprezentacije.