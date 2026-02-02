Teža ozljeda Realovog asa. Evo koliko dugo će izbivati s terena

Veznjak Real Madrida Jude Bellingham (22) pauzirat će barem četiri tjedna zbog ozljede zadnje lože lijeve noge, koju je zaradio u nedjelju u prvenstvenoj pobjedi 2-1 protiv Rayo Vallecana. Engleski reprezentativac napustio je teren u 10. minuti. Na početku sezone pauzirao je nekoliko tjedana nakon operacije ramena.

Zbog ozljede Bellingham će propustiti obje utakmice razigravanja za plasman u osminu finala Lige prvaka protiv Benfice, koje su na rasporedu 17. i 25. veljače. Također, neće biti na raspolaganju u prvenstvenim susretima protiv Valencije, Real Sociedada i Osasune. Njegov povratak očekuje se 1. ožujka u susretu protiv Getafea.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Bellingham je ove sezone u 26 utakmica upisao šest pogodaka i četiri asistencije u dresu Reala. Ugovor s Real Madridom ima 2029. godine i prema Transfermarktu vrijedi 160 milijuna eura. Propustio je početak sezone zbog operacije ramena, a loša forma Madrida mogla bi se prolongirati s ozljedom Englezima.

Otpustili su Xabija Alonsa kojeg je naslijedio Alvaro Arbeloa, ali kriza se nastavlja. Izgubili su 4-2 od Benfice u srijedu, a u ligi kasne bod za Barcelonom. Još jedan El Clasico igrat će se do kraja sezone; 10. svibnja snage će na Spotify Camp Nou stadionu odmjeriti Barcelona i Real Madrid u 35. kolu La Lige.