Težak debakl Splita u Beogradu. Partizan pobijedio 36 razlike...

Košarkaši Splita doživjeli su težak poraz na gostovanju u Beogradu, gdje ih je domaći Partizan pobijedio sa 110-74 (24-16, 32-22, 27-20, 27-16) u utakmici 12. kola ABA lige.

Momčad Dine Repeše držala je priključak do 18 minute dvoboja, kad je Antonio Jordano tricom smanjio zaostatak Splita na samo četiri koša (42-38). No, u nešto više od dvije minute do kraja prvog poluvremena domaća momčad je napravila 14-0 i prelomila utakmicu. Dario Drežnjak je s 23 koša, pet asistencija i četiri skoka bio najbolji igrač Splita. Vito Kučić i Jacob Stephens su ubacili po 12 poena, a Antonio Joradano je dodao 11 koševa.

Cameron Payne je s 24 koša bio najefikasniji igrač Partizana, a sve ih je postigao pogađajući trice, njih osam iz 12 pokušaja. Isaac Bonga je spojio 17 poena i sedam skokova, a Duane Washington je ubacio 15 koševa. Split je s učinkom 3-8 na šestom mjestu ljestvice skupine A ABA lige, a Partizan je drugi s učinkom 9-1. Vodeći Dubai ima 10-0.

Košarkaši Zadra će u ponedjeljak (18 sati) gostovati kod Spartaka u Subotici, u dvoboju 12. kola u skupini B. Zadar ima učinak 4-6 i nalazi se na šestoj poziciji, a Spartak je četvrti s 5-5. Vode Budućnost i Cedevita Olimpija s učinkom 9-2.