Težak je 450 milijuna dolara, a stajao u redu 12 sati da vidi kraljicu: 'Ovo morate podijeliti'

Jedna je od najvećih nogometnih ikona u povijesti, čovjek čije se bogatstvo procjenjuje na 450 milijuna dolara. Ali u Londonu je napravio gestu zbog koje je zadivio britansku i svjetsku javnost.

David Beckham (47), nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda, Real Madrida, LA Galaxyja, Milana i PSG-a, čekao je u redu 12 sati kako bi odao posljednju počast preminuloj kraljici Elizabeti II., čiji su lijes izložili u palači u Westminsteru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svi želimo ovdje biti zajedno. Svi želimo iskusiti nešto gdje slavimo čudesan život naše kraljice. Nešto poput ovoga morate podijeliti s drugima. Činjenica što smo ovdje, što jedemo čips i slatkiše, pijemo kavu, jedemo krafne - rekao je prvi Englez koji je osvajao naslove u četiri države: Engleskoj, Španjolskoj, Francuskoj i SAD-u.

Prekinula ga je jedna gospođa koja je s njim čekala u kilometarskom redu.

- Veliko poštovanje, oduševio me. Odaje poštovanje kako želi i to je sjajno - kazala je.

Novinarka BBC-a upitala ga je koliko je čekao.

- Svi smo odavde u redu 12 sati. Jesu li koljena dobro? Jesu, ali leđa... - rekao je Becks oko 14 sati.

U trenutku objave ovog teksta red je dug oko osam kilometara i organizatori više ne dopuštaju ljudima da se priključuju. Oni koji su pri dnu kolone do dolaska do dvorane u kojoj leži tijelo pokojne kraljice čekat će oko 14 sati.

Građani mogu odati počast do ponedjeljka u 7.30, a sprovod žene koja je bila najdugovječniji britanski monarh je u ponedjeljak u podne u Westminster Abbeyju. Završit će dvominutnom šutnjom u cijeloj zemlji, a lijes će naknadno položiti u kapelicu kralja Đure VI., gdje je pokopan i kraljičin muž Philip, roditelji i sestra Margaret.

Beckhama je 2003. kraljica Elizabeta II. odlikovala redom OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, časnik najizvrsnijeg reda Britanskog Carstva) za zasluge u nogometu. To je drugi najvažniji red u Britaniji nakon viteze odnosno dame, a dodjeljuje se ljudima koji su dali veliki doprinos na lokalnoj razini ili čiji je rad stekao nacionalni značaj.

Najčitaniji članci