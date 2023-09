Težak poraz PSG-a na Parku prinčeva, Bayern kiksao...

U prvom susretu petog kola francuske Ligue 1 dogodilo se iznenađenje, Nice je u gostima s 3-2 pobijedila aktualnog prvaka Paris St. Germain.

Nice je time upisao drugu pobjedu u sezoni, dok je PSG po prvi puta poražen nakon dvije pobjede i dva remija.

Iznenađenje se moglo namirisati u 21. minuti kada je Moffi doveo Nicu u vodstvo. Samo osam minuta kasnije PSG je izjednačio, a nakon asistencija Hakimija strijelac je bio Mbappe.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

U nastavku je Nica i definitivno slomila favoriziranog suparnika. Laborde je u 53. pogodio za 2-1, a u 68. minuti je igrač utakmice, 24-godišnji Nigerijac Igobor Moffi, zabio svoj drugi pogodak za 3-1.

Mala nada domaćinu se pojavila u 87. minuti kada je Mbappe zabio novi pogodak i smanjio na 2-3, ali unatoč pokušajima PSG do kraja nije došao do novog gola i barem jednog boda. Ovom pobjedom Nica je na ljestvici preskočila PSG i trenutačno je druga iza Monaca.

U subotu se igraju dvije utakmice 5. kola, a sastaju se Rennes - Lille i Lens - Metz. Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju. Parovi su Lorient - Monaco, Strasbourg - Montpellier, Clermont - Nantes, Reims - Brest, Marseille - Toulouse i Lyon - Le Havre.

Bayer uzeo bod u Münchenu

U prvom susretu četvrtog kola Bundeslige, ujedno i derbi utakmici, nogometaši Bayerna i Bayera odigrali su neodlučeno 2-2 na Allianz Areni.

Bio je to susret do ovog kola stopostotnih klubova, a nakon međusobnog susreta ostali su i dalje neporaženi. Nakon tri pobjede i jedni i drugi su prvi put remizirali. Bayern je bio sasvim blizu slavlja jer je vodio do 94. minute, no tada su gosti postigli iz jedanaesterca pogodak za jedan bod.

Od samog početka Bayern je stisnuo, a poveo je već u sedmoj minuti. Nakon kornera lopta je došla na drugu vratnicu gdje je spreman bio Harry Kane te je glavom zabio za 1-0. Mogao je Bayern u idućim minutama povećati vodstvo, ali se mreža zatresla na drugoj strani. Sjajno je u 24. minuti slobodni udarac s 20 metara izveo Grimaldo i izjednačio na 1-1. Do kraja prvog dijela obje su momčadi imale nekoliko dobrih prilika, ali rezultat se nije mijenjao.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

U nastavku susreta bolji su bili gosti iz Leverkusena pa je tako Wirtz pogodio domaći okvir vrata. No, Bayern je ipak poveo u 86. minuti. Pola posla je obavio asistent Tel, dok je Goretzka zabio za 2-1. U samom finišu Bayer se drugi put na susretu vratio iz zaostatka. Dosuđen je jedanaesterac za goste, a miran i precizan bio je Palacios.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

U 98. minuti je Bayern dao novi pogodak, strijelac je bio Upamecano, ali je opravdano poništen zbog zaleđa.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, igrač Bayerna na posudbi u Bayeru, nije bio u igračkom kadru kluba iz Leverkusena.

Većina utakmica ovog kola igra se u subotu, a za bodove će se boriti Leipzig - Augsburg, Freiburg - Borussia (D), Wolfsburg - Union Berlin, Mainz - Stuttgart, Koeln - Hoffenheim te Bochum - Eintracht. U nedjelju se sastaju Heidenheim - Werder i Darmstadt - Borussia (M).