Težak udarac za Austriju! Glavna Zrinkina konkurentica iz prošle sezone doživjela strašnu ozljedu

Nova teška ozljeda potresla je Svjetski skijaški kup. Jedna od najboljih austrijskih skijašica, Katharina Liensberger (28) doživjela je težak pad tijekom treninga veleslaloma u St. Michaelu uoči vikenda u Kranjskoj Gori 3. i 4. siječnja. Ozbiljnost situacije potvrđena je ubrzo nakon liječničkih pregleda, koji su otkrili višestruke i komplicirane ozljede desnog koljena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi | Video: Croski

"Medicinski pregledi potvrdili su prijelom tibijalnog platoa, uz rupturu meniskusa i ozljedu medijalnog kolateralnog ligamenta u desnom koljenu," napisali su iz Svjetskog kupa.

S obzirom na prirodu ozljede, jasno je da austrijsku sportašicu čeka dug i zahtjevan oporavak. Iako o tome još nema službene riječi, za očekivati je kako će propustiti Olimpijske igre u Italiji i ostatak sezone Svjetskog kupa.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Njezin izostanak bit će velik udarac za austrijsku reprezentaciju, Liensberger je prošle sezone bila druga najbolja slalomašica, odmah iza naše Zrinke Ljutić, s kojom se do samog finala u Sun Valleyju borila za Globus. Ove sezone nije pokazala najbolju formu u slalomu (10. je sa 116 bodova), ali je popravila rezultate u veleslalomu.

