Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE 'POD NOŽ'

Težak udarac za Austriju! Glavna Zrinkina konkurentica iz prošle sezone doživjela strašnu ozljedu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Težak udarac za Austriju! Glavna Zrinkina konkurentica iz prošle sezone doživjela strašnu ozljedu
2
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

S obzirom na prirodu ozljede, jasno je da austrijsku sportašicu čeka dug i zahtjevan oporavak. Iako o tome još nema službene riječi, za očekivati je kako će propustiti Olimpijske igre u Italiji

Nova teška ozljeda potresla je Svjetski skijaški kup. Jedna od najboljih austrijskih skijašica, Katharina Liensberger (28) doživjela je težak pad tijekom treninga veleslaloma u St. Michaelu uoči vikenda u Kranjskoj Gori 3. i 4. siječnja. Ozbiljnost situacije potvrđena je ubrzo nakon liječničkih pregleda, koji su otkrili višestruke i komplicirane ozljede desnog koljena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi 01:41
Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi | Video: Croski

"Medicinski pregledi potvrdili su prijelom tibijalnog platoa, uz rupturu meniskusa i ozljedu medijalnog kolateralnog ligamenta u desnom koljenu," napisali su iz Svjetskog kupa.

S obzirom na prirodu ozljede, jasno je da austrijsku sportašicu čeka dug i zahtjevan oporavak. Iako o tome još nema službene riječi, za očekivati je kako će propustiti Olimpijske igre u Italiji i ostatak sezone Svjetskog kupa.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Njezin izostanak bit će velik udarac za austrijsku reprezentaciju, Liensberger je prošle sezone bila druga najbolja slalomašica, odmah iza naše Zrinke Ljutić, s kojom se do samog finala u Sun Valleyju borila za Globus. Ove sezone nije pokazala najbolju formu u slalomu (10. je sa 116 bodova), ali je popravila rezultate u veleslalomu.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026