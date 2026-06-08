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ISPAO JE S POPISA

Težak udarac za Nizozemce uoči SP-a! Otpao finalist Lige prvaka

Piše HINA,
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Težak udarac za Nizozemce uoči SP-a! Otpao finalist Lige prvaka
Foto: IMAGO/Jonathan Moscrop/IMAGOSPOR

Timber se mučio s ozljedom tijekom završnih faza Arsenalove sezone u kojoj je osvojio naslov prvaka Premier lige, iako je odigrao 54 minute u njihovom porazu u finalu Lige prvaka

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Nizozemski branič Jurrien Timber propustit će Svjetsko prvenstvo 2026. nakon što se nije oporavio od ozljede prepona, objavio je u ponedjeljak Nizozemski nogometni savez, koji je rekao da 24-godišnjak nije dovoljno napredovao da bi se natjecao na turniru na "medicinski odgovoran" način.

Odsutnost braniča Arsenala obuljan je udarac Nizozemskoj uoči njihove kampanje u skupini F u Sjevernoj Americi, gdje se susreću s Japanom, Švedskom i Tunisom.

Paris Saint Germain v Arsenal - UEFA Champions League - Final - Puskas Arena
Foto: IMAGO/Jonathan Moscrop/IMAGOSPOR

Timber se mučio s ozljedom tijekom završnih faza Arsenalove sezone u kojoj je osvojio naslov prvaka Premier lige, iako je odigrao 54 minute u njihovom porazu u finalu Lige prvaka nakon jedanaesteraca od Paris St. Germaina 30. svibnja.

U momčadi Ronalda Koemana zamijenit će ga branič Sunderlanda Lutsharel Geertruida.

Nizozemska otvara protiv Japana u Dallasu u nedjelju.

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