Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVAK PROBLEMA

Težak udarac za Real! Francuska strijela upitna je za El Clasico

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Kylian Mbappé ozlijedio je bedreni mišić i propušta sljedeći susret s Espanyolom. Pitanje je hoće li se oporaviti za El Clasico koji je na rasporedu 10. svibnja? Nastup na SP-u nije mu ugrožen

Napadač Real Madrida Kylian Mbappé zadobio je ozljedu lijevog bedrenog mišića, potvrdio je španjolski klub u ponedjeljak ne navodeći koliko dugo će kapetan francuske reprezentacije izbivati s terena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kylian Mbappé stigao u Split 00:17
Kylian Mbappé stigao u Split | Video: Čitatelj 24sata

Prema dijagnozi Realovog medicinskog osoblja, Mbappé je u dvoboju protiv Betisa ozlijedio semitendinosus u lijevoj nozi, mišić u tetivama koji proteže duž bedra. Madriđani su s klubom iz Seville odigrali 1-1; Vinicius je zabio za vodstvo u 17. minuti, a Bellerin je zabio gol u 4. minuti sudačke nadoknade.

Prema izvješćima u španjolskim medijima, očekuje se da će Mbappé propustiti sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Espanyola, koja je na rasporedu u nedjelju, a upitno je hoće li biti spreman za nastup 10. svibnja u El Clasicu protiv Barcelone na Camp Nouu.

Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će započeti 11. lipnja, zasada se ne dovodi u pitanje. Real Madrid još uvijek matematički nije izgubio utrku za naslov španjolskog prvaka i jedini preostali trofej koji 'kraljevski klub' može osvojiti u ovoj sezoni, ali pet kola prije kraja je njegov zaostatak za vodećom Barcelonom velikih 11 bodova.

Mbappé je jedna od rijetkih svijetlih točaka u lošoj Realovoj sezoni. Madriđani će drugu sezonu zaredom vrlo vjerojatno ostati bez trofeja, ali brojke Francuza su odlične. Odigrao je 41 utakmicu, zabio 41 gol i podijelio šest asistencija. Trenutačno je vodeći strijelac u La Ligi s 24 pogotka i Ligi prvaka s 15 golova.

Real Madrid je s njim potpisao ugovor do 2029. godine, a prema Transfermarktu je jedan od najvrjednijih igrača današnjice. Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) i Mbappé vrijede vrijede najviše u ovom trenutku - 200 milijuna eura.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026