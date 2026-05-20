Težak udarac za Španjolsku! Barcelonina zvijezda neće na SP

Veznjak španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Fermin Lopez (23) potvrdio je kako će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja zbog loma kosti u desnom stopalu kojeg je zadobio prošlog vikenda u 3-1 pobjedi protiv Betisa.

Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev

Lopez je ove sezone postigao 13 golova uz 17 asistencija u svim natjecanjima kroz 48 utakmica te bi zasigurno bio na popisu izbornika Luisa de la Fuentea koji će biti objavljen u ponedjeljak.

- Operacija je prošla dobro i već se veselim povratku na teren još jači, kako fizički tako i psihički. Život i nogomet mogu biti okrutni, ali morate to prihvatiti jer sve je dio putovanja. Sada je vrijeme za navijanje za reprezentaciju iz udobnosti doma, poručio je Lopez.

Veznjak se probio u prvi tim Barcelone prije 2023. godine na predsezoni katalonskog giganta. Xavi ga je pogurnuo u prvu momčad i dao mu priliku, a kod Hansija Flicka je dokazao svu raskoš svog talenta. Prema Transfermarktu vrijedi 100 milijuna eura i ugovor s Barcelonom ima do 2031. godine.