Težak udarac za Španjolsku! Barcelonina zvijezda neće na SP

Piše HINA, Ivan Kužela,
Fermin Lopez, zvijezda Barcelone, zbog ozljede će propustiti Svjetsko prvenstvo! Ove sezone je briljirao je u katalonskom dresu i zasigurno bi se našao na popisu putnika za španjolsku reprezentaciju na SP-u

Veznjak španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Fermin Lopez (23) potvrdio je kako će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja zbog loma kosti u desnom stopalu kojeg je zadobio prošlog vikenda u 3-1 pobjedi protiv Betisa.

Lopez je ove sezone postigao 13 golova uz 17 asistencija u svim natjecanjima kroz 48 utakmica te bi zasigurno bio na popisu izbornika Luisa de la Fuentea koji će biti objavljen u ponedjeljak.

- Operacija je prošla dobro i već se veselim povratku na teren još jači, kako fizički tako i psihički. Život i nogomet mogu biti okrutni, ali morate to prihvatiti jer sve je dio putovanja. Sada je vrijeme za navijanje za reprezentaciju iz udobnosti doma, poručio je Lopez.

Veznjak se probio u prvi tim Barcelone prije 2023. godine na predsezoni katalonskog giganta. Xavi ga je pogurnuo u prvu momčad i dao mu priliku, a kod Hansija Flicka je dokazao svu raskoš svog talenta. Prema Transfermarktu vrijedi 100 milijuna eura i ugovor s Barcelonom ima do 2031. godine.

