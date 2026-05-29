The Athletic: To je to! Mourinho je potpisao ugovor s Realom...

Ono što se tjednima najavljivalo, sada je dobilo i službenu potvrdu iz više pouzdanih izvora. Kako ekskluzivno piše The Athletic, odnosno jedan od poznatijih novinara David Ornstein, portugalski stručnjak José Mourinho potpisao je ugovor s Real Madridom i spreman je za spektakularan povratak na Santiago Bernabéu! Ipak, navijači će se morati strpjeti za službenu objavu, jer je cijeli proces privremeno zaustavljen zbog klupske politike.

🚨 Jose Mourinho has signed his contract to become the next head coach of Real Madrid.



Mourinho signed his terms last week and is set to complete a return to the Spanish capital on a deal until June 2029.



Mourinho is the choice of Madrid president Florentino Perez. The… pic.twitter.com/bU8gZpGBSc — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 29, 2026

Glavni razlog kašnjenja su predsjednički izbori u Real Madridu, zakazani za 7. lipnja. Upravo je aktualni predsjednik Florentino Pérez glavni zagovornik Mourinhovog povratka i čovjek koji je osobno vodio pregovore. Pérez, koji klub vodi od 2000. godine (s kratkim prekidom), smatra se apsolutnim favoritom za osvajanje novog mandata. Njegov jedini protukandidat je poduzetnik Enrique Riquelme, koji je javno izjavio kako Mourinho ne bi bio njegov izbor za trenera.

Unatoč neizvjesnosti koju donose izbori, Pérez je inzistirao da se ugovor potpiše što prije, pogotovo jer je Mourinho na stolu imao i ponudu za produljenje suradnje s Benficom. Portugalac je potpisao vjernost "kraljevskom klubu" na čak tri godine, do lipnja 2029. godine. Ukoliko Pérez očekivano pobijedi na izborima, Mourinho će biti službeno predstavljen već dan kasnije.

Politička drama u Madridu stvorila je i financijske komplikacije. Naime, u Mourinhovom ugovoru s Benficom postojala je odštetna klauzula od samo tri milijuna eura, koja je istekla 25. svibnja. Budući da Real zbog izbora nije mogao formalizirati posao prije tog datuma, sada će morati direktno pregovarati s portugalskim velikanom. Nagađa se da bi cijeli posao Real mogao stajati i do 15 milijuna eura.

Bez obzira na administrativne prepreke, Mourinho je navodno već počeo slagati momčad i stručni stožer za novu sezonu. Njegov povratak motiviran je osjećajem "nedovršenog posla", prvenstveno zbog neuspjeha u Ligi prvaka tijekom prvog mandata, kada je triput zaredom ispadao u polufinalu. Nakon dvije sezone bez velikog trofeja, Pérez vjeruje da je upravo čvrsta ruka 63-godišnjeg Portugalca ono što treba svlačionici punoj zvijezda. Kao prva želja spominje se danski veznjak Morten Hjulmand iz Sportinga, a španjolski mediji pišu i o mogućem angažmanu klupske ikone Tonija Kroosa kao jednog od pomoćnika u stručnom stožeru.