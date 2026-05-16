Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAGAĐA SE...

The Athletic: Xabi Alonso seli u Englesku i preuzima Chelsea?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
The Athletic: Xabi Alonso seli u Englesku i preuzima Chelsea?
Foto: Stringer

Alonso je od početka bio prva želja Chelseajeve uprave, a pregovori su se ubrzali nakon što su obje strane pokazale spremnost na kompromis oko ključnih pitanja, ponajprije transferne politike

Admiral

Xabi Alonso (44) postigao je dogovor o preuzimanju klupe Chelseaja. Španjolski stručnjak postigao je konačan dogovor s londonskim klubom i potpisat će četverogodišnji ugovor, a službena objava očekuje se uskoro. Njegovim dolaskom Chelsea završava potragu za trajnim rješenjem na klupi nakon rezultatski turbulentne sezone, piše The Athletic.

Alonso je od početka bio prva želja Chelseajeve uprave, a pregovori su se ubrzali nakon što su obje strane pokazale spremnost na kompromis oko ključnih pitanja, ponajprije transferne politike.

Prema dostupnim informacijama, Alonso ne inzistira na potpunoj kontroli nad dovođenjem igrača. Dogovor podrazumijeva da će usko surađivati sa sportskim direktorima Laurenceom Stewartom i Paulom Winstanleyem na ciljanim pojačanjima za postojeću momčad. Vodstvo kluba zauzvrat je pristalo prilagoditi internu strukturu kako bi novom menadžeru osiguralo punu podršku.

Taj obostrani ustupak bio je presudan za postizanje dogovora. Alonso je u izboru za klupu dobio prednost ispred drugih kandidata koji su se razmatrali, poput Andonija Iraole, Marca Silve i Olivera Glasnera.

HOĆE LI NA OTOK? Englezi: Dok se Liverpool nećka, njegov rival krenuo po Alonsa
Englezi: Dok se Liverpool nećka, njegov rival krenuo po Alonsa

Imenovanje Xabija Alonsa označava njegov povratak u Premier ligu, gdje je kao igrač Liverpoola imao zapaženu karijeru. Iako njegov mandat u Real Madridu nije bio uspješan i završio je otkazom nakon sedam mjeseci zbog lošijih rezultata i, kako navode izvori, neslaganja unutar svlačionice, u Chelseaju procjenjuju da to nije odraz njegovih trenerskih kvaliteta. Očekuje se da će mu status bivšeg vrhunskog igrača pomoći u uspostavi autoriteta.

Standings provided by Sofascore

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina
'DIJAMANT' U BISERU JADRANA

FOTO Dubrovačko carstvo Edina Džeke: Od vile na Lapadu do kulinarske meke pokraj zidina

Edin Džeko, "Bosanski dijamant", osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
Blanka Vlašić o majčinstvu, aferi u sportu i novom hobiju: 'Ovo je drugačija vrsta izazova'
EKSKLUZIVNO

Blanka Vlašić o majčinstvu, aferi u sportu i novom hobiju: 'Ovo je drugačija vrsta izazova'

Legendarna hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42) dala je ekskluzivni intervju za 24sata: 'Žao mi je što se u Hrvatskoj nije više iskoristilo znanje i iskustvo mog oca Joška'
Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-1 Podjela bodova u Zagrebu nakon što je Almena zabio u 4. pa Vasilj izjednačio u 18. minuti. Livaji je poništen gol u 27. minuti, a onda je promašio priliku za pobjedu iz penala u 61. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026