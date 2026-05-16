The Athletic: Xabi Alonso seli u Englesku i preuzima Chelsea?

Xabi Alonso (44) postigao je dogovor o preuzimanju klupe Chelseaja. Španjolski stručnjak postigao je konačan dogovor s londonskim klubom i potpisat će četverogodišnji ugovor, a službena objava očekuje se uskoro. Njegovim dolaskom Chelsea završava potragu za trajnim rješenjem na klupi nakon rezultatski turbulentne sezone, piše The Athletic.

Alonso je od početka bio prva želja Chelseajeve uprave, a pregovori su se ubrzali nakon što su obje strane pokazale spremnost na kompromis oko ključnih pitanja, ponajprije transferne politike.

Prema dostupnim informacijama, Alonso ne inzistira na potpunoj kontroli nad dovođenjem igrača. Dogovor podrazumijeva da će usko surađivati sa sportskim direktorima Laurenceom Stewartom i Paulom Winstanleyem na ciljanim pojačanjima za postojeću momčad. Vodstvo kluba zauzvrat je pristalo prilagoditi internu strukturu kako bi novom menadžeru osiguralo punu podršku.

Taj obostrani ustupak bio je presudan za postizanje dogovora. Alonso je u izboru za klupu dobio prednost ispred drugih kandidata koji su se razmatrali, poput Andonija Iraole, Marca Silve i Olivera Glasnera.

Imenovanje Xabija Alonsa označava njegov povratak u Premier ligu, gdje je kao igrač Liverpoola imao zapaženu karijeru. Iako njegov mandat u Real Madridu nije bio uspješan i završio je otkazom nakon sedam mjeseci zbog lošijih rezultata i, kako navode izvori, neslaganja unutar svlačionice, u Chelseaju procjenjuju da to nije odraz njegovih trenerskih kvaliteta. Očekuje se da će mu status bivšeg vrhunskog igrača pomoći u uspostavi autoriteta.

Standings provided by Sofascore

*uz korištenje AI-ja