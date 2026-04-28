Englezi: Dok se Liverpool nećka, njegov rival krenuo po Alonsa

Xabi Alonso, legenda Liverpoola i jedan od najcjenjenijih mladih trenera današnjice, ponovno je u središtu pozornosti. Nakon turbulentnog razdoblja u Real Madridu, Španjolac je bez posla, a dok navijači Liverpoola zazivaju njegov povratak, konkretan potez povukao je njihov veliki rival iz Londona, Chelsea.

Uprava Chelseaja otpustila je Liama Roseniora nakon niza loših rezultata koji su klub ostavili na osmom mjestu Premier lige i izvan utrke za Ligu prvaka. Momčad je privremeno preuzeo Calum McFarlane, no uprava kluba sada intenzivno traga za novim trekoji će povesti momčad iduće sezone a prema pisanju britanskog The Telegrapha, Alonso je jedan od tri glavna kandidata.

Uz njega, na užem popisu nalaze se još Andoni Iraola, koji je potvrdio odlazak iz Bournemoutha na kraju sezone, te menadžer Fulhama, Marco Silva. Iraola je privukao pažnju diljem Europe fantastičnim radom u Bournemouthu, gdje je s ograničenim resursima izgradio momčad koja igra taktički sofisticiran nogomet visokog intenziteta. Ništa manje impresivan nije ni Silva, koji s Fulhamom konstantno nadmašuje očekivanja. Navodi se da će Chelsea uspostaviti kontakt s predstavnicima sve trojice, a posao bi im mogla olakšati činjenica da Alonso i Iraola imaju istog agenta.

Veza Xabija Alonsa i Liverpoola je duboka. U pet godina provedenih na Anfieldu (2004. – 2009.) upisao je 210 nastupa i postao jedan od najboljih veznjaka u modernoj povijesti kluba, a njegov izjednačujući gol u finalu Lige prvaka 2005. u Istanbulu ostaje jedan od najlegendarnijih trenutaka za navijače "redsa". Zbog toga su s velikim iščekivanjem pratili njegov trenerski uspon.

Alonsu ugled nije previše narušila ni neuspješna epizoda u Real Madridu. Preuzeo je klub u lipnju 2025., no otkaz je dobio već u siječnju 2026. nakon samo sedam mjeseci. Iako je krenuo sjajno s deset pobjeda u prvih jedanaest utakmica, presudio mu je poraz od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, a kao glavni razlog navodi se narušen odnos s glavnim zvijezdama, ponajviše s Viníciusom Júniorom.

Ljeto će donijeti brojne promjene u Premier ligi što se tiče trenera. Chelsea traži novog stratega, Slot bi mogao napustiti klupu Liverpoola, a pitanje je i hoće li Michael Carrick ostati trener Manchester Uniteda. Također, postoji šansa da i Pep Guardiola ode iz Manchester Cityja, kao i što će Arsenal napraviti s Mikelom Artetom ako ne osvoji Premier ligu.