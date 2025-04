The Sun o Cannavaru: Europski div otpustio junaka Mundijala

Vijest o iznenadnom odlasku talijanske nogometne legende Fabija Cannavara (51) s klupe Dinama odjeknula je i izvan hrvatskih granica. Ugledni britanski tabloid The Sun posvetio je značajnu pažnju ovom događaju, koristeći snažne epitete kako bi opisao aktere priče, Dinamo kao "europskog diva" i Cannavara kao "junaka Svjetskog prvenstva".

U članku The Sun naglašava kako je hrvatski klub smijenio trenera koji je 2006. godine kao kapetan podigao pehar svjetskog prvaka s Italijom. List prenosi službeno priopćenje kluba objavljeno u srijedu.

"Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama", citira The Sun izjavu iz Maksimira. "Bio je na klupi maksimirskog kluba nešto više od tri mjeseca te je vodio plavu momčad u 14 natjecateljskih i tri prijateljske utakmice." Britanski list prenosi i dio priopćenja u kojem klub zahvaljuje talijanskom stručnjaku. "Željeli bismo od srca zahvaliti treneru Cannavaru na velikom trudu, predanosti i ljubaznosti te mu želimo sve najbolje u budućem sportskom i životnom putu. Momčad će do kraja sezone privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener Sandro Perković."

Kratka epizoda i neočekivani preokret

The Sun podsjeća da je Cannavaro preuzeo klupu Dinama u prosincu, a prva natjecateljska utakmica bila mu je gostovanje kod Arsenala u Ligi prvaka, gdje je Dinamo poražen 3-0. Tijekom mandata, ostvario je skor od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza.

Posebno zanimljiv detalj koji The Sun ističe jest izjava predsjednika Dinama Velimira Zajeca objavljena samo 20-ak sati prije smjene u Jutarnjem listu, u kojoj je inzistirao da će Cannavaro voditi momčad u nadolazećoj utakmici protiv NK Osijeka. "Međutim, samo nekoliko sati kasnije, Talijan je dobio otkaz", piše list, naglašavajući iznenadnost odluke.

U anketi priloženoj u članku The Sun je pitao čitatelje je li pošteno dati otkaz treneru nakon samo 14 utakmica. Većina čitatelja, 40 posto, izabrala je odgovor "moralno ne, ali takav je nogomet". Nešto manje glasova (36 posto) prikupio je odgovor "da, to je dovoljno dugo da znaš", a 24 posto posjetitelja kaže: "ne, to ne bi smjelo biti dopušteno".

Britanski tabloid podsjeća na impresivnu igračku karijeru Fabija Cannavara prije nego što se posvetio trenerskom poslu. Igrao je za neke od najvećih europskih klubova, uključujući Napoli, Parmu, Inter i Juventus u Italiji, prije prelaska u Real Madrid. Karijeru je završio 2011. nakon kratke epizode u Al Ahliju u Dubaiju. Za talijansku reprezentaciju zaigrao je 136 puta, a vrhunac karijere bio je osvajanje Svjetskog prvenstva 2006.

Odlazak svjetskog prvaka s klupe hrvatskog prvaka, kako ga vidi The Sun, predstavlja značajan događaj u europskom nogometu, a priča o "europskom divu" koji otpušta "junaka Svjetskog prvenstva" zasigurno će još neko vrijeme zaokupljati medijski prostor. Dinamo sada nastavlja sezonu pod vodstvom privremenog trenera Sandra Perkovića, nadajući se stabilizaciji i pokušaju lova na Hajduk, odnosno Rijeku, osam kola prije kraja klupske sezone.