PULJANI NA MAKSIMIRU

Theophile opet trenira s dinamovcima. Kovačević sprema promjene za Istru...

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ovoga tjedna po posebnom su programu trenirali Ronaël Pierre-Gabriel i Niko Galešić koji ima određenih problema s aduktorom. A Dinamo protiv Istre želi nastaviti pozitivan niz na početku sezone...

Dinamo je odlično otvorio novu sezonu, a u Maksimiru nastavak dobrog niza očekuju već u subotu kad u Maksimir stiže Istra 1961. Zagrepčani su tijekom tjedna ostali bez Branka Pavića (Dubrava) i Juana Cordobe koji se već zaputio na liječničke preglede u Houston Dynamo i njegova bi posudba s pravom otkupa trebala biti objavljena tijekom današnjeg dana. Ako se opet nešto ne zakomplicira na liječničkom pregledu, baš kao u Gijonu.

Mario Kovačević najvjerojatnije će opet spremiti neke promjene u početnoj postavi, prilično je izvjesno kako bi se u prvu momčad trebao vratiti Matteo Perez Vinlöf. Mladi branič preskočio je dvoboj na Rujevici gdje je "modrima" trebalo više iskustva i dodatan čovjek u skok-igri, pa je tu poziciju prilično dobro pokrio Bruno Goda.

Perez Vinlöf je puno ofenzivnija opcija od Gode za lijevi bok, a kako u Maksimiru žele od prve minute napasti Puljane, Šveđanin peruanskih korijena bi se trebao vratiti u prvi plan. Još nije poznato kakva je situacija s Gonzalom Villarom koji je također na Rujevici ostao na klupi, hoće li Kovačević i iskusnog Španjolca vratiti u početni sastav. Samo, onda netko treba ispasti iz momčadi...

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Josip Mišić je "zicer" na zadnjem veznom, Ljubičić i Stojković su u Rijeci bili dojmljivi na "osmicama". Ljubičić je započeo akciju i asistirao za prvi, a Stojković idealno proigrao Vidovića za penal i - drugi gol Belje. Nismo sigurni da će Kovačević nešto "prčkati" po veznom redu, ali do subote su još dva dana i sve je moguće.

Ovoga tjedna u puni trenažni proces vratio se Kevin Theophiile, dok su po "posebnom programu" radili Ronaël Pierre-Gabriel i Niko Galešić. Pierre-Gabriel je već dva tjedna izvan stroja, nije konkurirao za utakmice protiv Vukovara i Rijeke, njegov je povratak na teren sve bliže. Galešića pak muči aduktor, još nije poznato hoće li protiv Istre biti na klupi.

