Doznajemo: Sarajevo planira senzacionalan transfer, na Koševu sanjaju - Marka Pjacu!

Marko Pjaca (30) i dalje je bez kluba, hrvatski nogometaš još nije pronašao novu destinaciju nakon iznenađujućeg raskida s Dinamom. Posljednjih tjedana Pjacu se povezivalo s Turskom (Trabzonspor), pa i odlaskom u Saudijsku Arbaiju (Al Najma), ali povremeni reprezentativac i dalje je - slobodan igrač.

Pokretanje videa... 01:03 Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video

A kako saznajemo, Pjacu bi u u novoj sezoni željeli vidjeti u Sarajevu! Još tijekom jučerašnjeg dana ovu smo informaciju dobili od provjerenog BiH izvora, a onda nam je ta priča stigla s još dvije-tri, prilično ozbiljne strane. U Sarajevu su nedavno promijenili trenera, Zorana Zekića je na klupi naslijedio Husref Musemić i sad se gradi momčad koja bi mogla napraviti ozbiljne stvari.

Na Koševo je tijekom ljeta stiglo nekoliko dokazanih igrača poput Stefana Ristovskog, Ivana Banića, Slavka Bralića, Adema Ljajića, Agona Elezija, vratio se i bivši BiH reprezentativac Gojko Cimirot, i čelnici kluba pripremaju teren za pregovore s Markom Pjacom. Iako, još nije poznato zanima li uopće Pjacu odlazak u susjedstvo. Ali, vremena za neki ozbiljan klub sve je manje...

Podsjetimo, Pjaca je prošle sezone imao prilično dobru sezonu u Dinamu u kojoj je u 44 nastupa zabio devet golova, tome dodao isto toliko asistencija. Pjaca je posebno bitan bio u Dinamovom pohodu na Ligu prvaka gdje je u obje utakmice zabio Qarabagu, dok je u elitnom natjecanju srušio i Milan. Uspije li Sarajevo dovesti 30-godišnjeg igrača, bit će to svakako i jedan od najvećih poteza kluba posljednjih godina...