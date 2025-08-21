Obavijesti

Doznajemo: Sarajevo planira senzacionalan transfer, na Koševu sanjaju - Marka Pjacu!

Piše Hrvoje Tironi,
Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Marko Pjaca iza sebe ima uspješnu sezonu u Dinamu u kojoj je odveo 'modre' u Ligu prvaka, tamo srušio i veliki Milan. Ipak, zbog nesuglasica s Bobanom, na kraju sezone odlučio je napustiti klub...

Marko Pjaca (30) i dalje je bez kluba, hrvatski nogometaš još nije pronašao novu destinaciju nakon iznenađujućeg raskida s Dinamom. Posljednjih tjedana Pjacu se povezivalo s Turskom (Trabzonspor), pa i odlaskom u Saudijsku Arbaiju (Al Najma), ali povremeni reprezentativac i dalje je - slobodan igrač.

A kako saznajemo, Pjacu bi u u novoj sezoni željeli vidjeti u Sarajevu! Još tijekom jučerašnjeg dana ovu smo informaciju dobili od provjerenog BiH izvora, a onda nam je ta priča stigla s još dvije-tri, prilično ozbiljne strane. U Sarajevu su nedavno promijenili trenera, Zorana Zekića je na klupi naslijedio Husref Musemić i sad se gradi momčad koja bi mogla napraviti ozbiljne stvari.

Na Koševo je tijekom ljeta stiglo nekoliko dokazanih igrača poput Stefana Ristovskog, Ivana Banića, Slavka Bralića, Adema Ljajića, Agona Elezija, vratio se i bivši BiH reprezentativac Gojko Cimirot, i čelnici kluba pripremaju teren za pregovore s Markom Pjacom. Iako, još nije poznato zanima li uopće Pjacu odlazak u susjedstvo. Ali, vremena za neki ozbiljan klub sve je manje...

Podsjetimo, Pjaca je prošle sezone imao prilično dobru sezonu u Dinamu u kojoj je u 44 nastupa zabio devet golova, tome dodao isto toliko asistencija. Pjaca je posebno bitan bio u Dinamovom pohodu na Ligu prvaka gdje je u obje utakmice zabio Qarabagu, dok je u elitnom natjecanju srušio i Milan. Uspije li Sarajevo dovesti 30-godišnjeg igrača, bit će to svakako i jedan od najvećih poteza kluba posljednjih godina...

