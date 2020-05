Theophile rekao da neće ostati, Dinamo ga bacio u 2. momčad!

Dinamo ga je čekao mjesecima, ali strpljenju je došao kraj. Kevin Théophile-Catherine (30) izbačen je iz prve momčadi Dinama, pišu Sportske novosti.

Francuski stoper nije htio produžiti ugovor koji mu istječe na ljeto, a u utorak je nakon posljednjeg treninga s prvom momčadi i službeno novom treneru Igor Jovićević (46) da ni neće.

- Dobro se osjećam ovdje, ali svi znamo što je nogomet, ništa ne možete znati unaprijed. Nije da sam nesretan, u nogometu igrači dolaze i odlaze, ali uvijek je najvažniji klub. Nitko nije iznad momčadi - govorio je Theophile prije tri mjeseca.

Nekoliko mjeseci natezao se s upravom "modrih" koja ga je strpljivo čekala. Mjesecima se "nudio okolo", tražio neki prvoligaški angažman u Francuskoj gdje se s obitelji želio vratiti kući. A Dinamo mu je cijelo vrijeme bio B opcija.

Pandemija korona virusa promijenila je stvari i Dinamo mu nikako nije mogao ponuditi ugovor po istim, a kamoli po boljim uvjetima. Kockao se i izgubio. Do isteka ugovora trenirat će tako s drugom momčadi kojoj su sva natjecanja prekinuta.

Stigao je 2018. kao slobodan igrač iz Saint-Étiennea, kao slobodan igrač i odlazi iz Maksimira, a ostat će upamćen kao pouzdan stoper kojemu klub nije zamjerio ni onu glupost i udaranje laktom golmana Šahtara Andrija Pjatova kojom je Dinamu vjerojatno oduzeo osminu finala Lige prvaka.

- Uh, golman je bio iza mene, znam da me želio gurnuti, pa sam loše reagirao. Bio je to loš refleks, takve se stvari događaju u nogometu. Puno me ljudi podsjeća na taj detalj, znam da će se o tome pričati još godinama. Ali, ja gledam samo prema naprijed, ne osvrćem se na ono što je iza mene. Kažem, nisam najbolji stoper na svijetu, ali nisam ni najgori - govorio je Kevin.

Kamo dalje? Francuz se očito zasitio Hrvatske i kalkulira s drugim ponudama, a na njegovo bi mjesto dugoročno trebao uskočiti mladi Joško Gvardiol (18), talentirani dečko koji bi idući tjedan trebao potpisati profesionalni ugovor.