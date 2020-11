Thiem vratio Tsitsiju u Londonu!

Grk Stefanos Tsitsipas prošle je godine osvojio završni turnir upravo zahvaljujući pobjedi u finalu protiv Dominica Thiema koji se današnjom pobijedom osvetio za lanjski poraz

<p>Prošle godine Austrijanac <strong>Dominic Thiem</strong> i Grk <strong>Stefanos Tsitsipas</strong> zatvorili su završni turnir osam najboljih tenisača svijeta u Londonu, i tada je Tsitsipas slavio u finalu. U nedjelju su njih dvojica otvorili ATP Finale, ali ovaj puta je osvajač US Opena Dominic Thiem bio bolji sa 7-6 (5), 4-6, 6-3 u meču koji je trajao 2 sata i 18 minuta.</p><p>Oba igrača otvorili su meč odličnom igrom i spektakl je već na početku bio zagarantiran. No, kad mi morali izabrati tko je bio bar malo bolji odabrali bi ipak - Austrijanca. Thiem u prvom setu nije dopustio nijednu šansu za break, dok je on sam izborio tri šanse na Tsitsipasovoj servi, no Grk snažnim servisima spašava sve.</p><p>Prvi set ide u tie break gdje Tsitsipas prvi ostvaruje tzv. "mini break" i brzo dolazi do vodstva 4-1. Na servisu na 5-3 Thiem čupa nevjerojatan udarac iz repertoara i vraća sve u egal. Tsitsipas nevjerojatnom greškom na 5-6 u tiebreaku poklanja set Thiemu.</p><p>U drugom setu rani break Tsitsipasa, a Thiem igra kao da se pomirio da nema šanse za break, nego čuva snagu za odlučujući, treći set.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novak dobio mural u blizini Sarajeva</p><p>Upravo tako je i bilo, Thiem otvara set s breakom i leti na 3-0, a Tsitsipas do kraja meča ne uspijeva napraviti break za povratak u meč, iako je imao priliku pri rezultatu 2-4.</p><p> U drugom susretu ove skupine (London 2020) večeras u 21 sat sastaju s Španjolac Rafael Nadal i Rus Andrej Rubljov.</p><p> Na ATP Finalu u Londonu u ponedjeljak počinje natjecanje u skupini "Tokio 1970", a prvom susretu u 15 sati prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković igra protiv Argentinca Diega Schwartzmana, dok se u 21 sat sastaju Rus Danil Medvedjev i Nijemac Alexander Zverev. </p>