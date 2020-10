Ni Grk nije uspio: Nepobjedivi Đoković u finalu protiv Nadala!

U finalu zemljanog Grand Slama Roland Garrosa čeka nas dvoboj dva velikana ovog sporta, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Nole je u nevjerojatnom meču jedva izvukao živu glavu protiv mladog Tsitsipasa

<p><strong>Novak Đoković</strong> nekako je uspio slomiti otpor šestog igrača svijeta <strong>Stefanosa Tsitsipasa </strong>(6-3 6-2 5-7 4-6 6-1), i plasirati se u finale <strong>Roland Garrosa</strong>. Sve je išlo prema laganoj pobjedi Đokovića, a onda se na terenu odlučio pojaviti Tsitsipas. S dva oduzeta servisa zaredom okrenuo je treći set u svoju korist i dao prostor šansi za iznenađenje. Novak Đoković će u finalu pokušati drugi put na Roland Garrosu pobijediti<strong> Rafaela Nadala</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</p><p>Đoković je loše otvorio meč na servisu, imao je Grk tri break lopte, no nije iskoristio ijednu. Kako to biva u sportu, ako ne kazniš bit ćeš kažnjen, u sljedećem gemu Đoković radi break koji mu je bio dovoljan za prvi set u kojem više nije Tsitsipasu dao šansu za break.</p><p>U drugom setu slična priča, Novak je ponudio dvije break lopte Tsitsipasu koje nije iskoristio, a kasnije je Nole zaključio set s dva breaka.</p><p>Treći set je bio vrlo napet do samog kraja kad Tsitsipas gubi svoj servis pri rezultatu 5-4. Đoković je trebao samo odservirati za pobjedu i čak je imao meč loptu, ali Tsitsi se ne predaje. Uzima prvom reketu svijeta dva servisa zaredom i uzima set u svoju korist.</p><p>Četvrti set je Tsitsipas otvorio breakom, ali Srbin ga odmah vraća. Stefanos nekako preživljava set, Đoković je propustio nebrojeno mnogo break šansi, a ovog puta je Tsitsipas taj koji kažnjava Noleta i praktički u prvoj prilici breaka Noleta prvi rezultatu 5-4 i odvodi meč u peti set u koji je ušao premoren. Grčevi su počeli hvatati mladog tenisača, kojem možda nije najbolja ideja bila igrati Hamburg u tjednu prije Grand Slama. Đoković peti set uzima 6-1 i zaključuje priču na centralnom terenu u Parizu.</p><p>I tako. U nedjelju ćemo gledati ono što se i očekivalo. Klasik između Nadala i Đokovića po 56. put. Španjolac ima čak 12 titula na Roland Garrosu, ali zato Srbin ne zna za poraz ove godine!</p>