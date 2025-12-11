Thunder pregazio Sunse za još jedan odlazak u Vegas, Spursi srušili LeBrona i Luku Dončića

Gotovi su i posljednji četvrtfinalni okršaji Emirates NBA Cupa. Nakon jedne povijesne dominacije i jednog velikog iznenađenja, saznali smo i posljednja dva putnika za polufinale u Las Vegasu. Aktualni prvaci Oklahoma City Thunder i mlada momčad San Antonio Spursa osigurali su svoje mjesto u borbi za trofej i bogatu novčanu nagradu. U Las Vegasu će se tako u subotu sučeliti New York Knicks i Orlando Magic u finalu Istoka, dok će u zapadnom okršaju snage odmjeriti Thunder i Spursi.

Thunderi ispisali povijest

Oklahoma City Thunder, branitelj naslova NBA prvaka, pokazao je zašto je i ove sezone prva sila lige. U četvrtfinalu NBA Cupa doslovno su pomeli Phoenix Sunse rezultatom 138-89. Bila je to predstava za pamćenje u kojoj su Sunsi, bez ozlijeđenog Devina Bookera, bili tek nemoćni promatrači.

Foto: Alonzo Adams

Dominacija Thundera bila je potpuna od prve do zadnje minute. Već na poluvremenu vodili su 74-48, a u jednom trenutku treće četvrtine imali su i nevjerojatnih +53. Ovom pobjedom upisali su se u povijesne knjige. Bio je to njihov 16. uzastopni trijumf, što je novi rekord franšize, a s omjerom 24-1 izjednačili su najbolji start u 25 utakmica u povijesti NBA lige, koji su dosad držali Golden State Warriorsi iz sezone 2015./16.

Momčad je predvodio sjajni Shai Gilgeous-Alexander s 28 koševa i osam asistencija, dok je Chet Holmgren dodao 24 koša i osam skokova. Kod poraženih Sunsa najefikasniji je bio Dillon Brooks sa 16 poena, ali uz vrlo loš šut iz igre 4-16.

Mladi Spursi izbacili Dončića i LeBrona

U drugom dvoboju večeri vidjeli smo pravu senzaciju. San Antonio Spursi, koji igraju bez svoje prve zvijezde Victora Wembanyame, šokirali su Los Angeles Lakerse u njihovoj dvorani i slavili 132-119. Tako su iz natjecanja izbacili pobjednike inauguralnog NBA Cupa iz 2023. godine.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Spursi su kontrolirali utakmicu od druge četvrtine i veći dio susreta održavali dvoznamenkastu prednost. Lakersi su se u završnici uspjeli približiti na osam koševa zaostatka, no za potpuni preokret nisu imali snage. Junak pobjede bio je mladi Stephon Castle, koji je u drugoj utakmici nakon povratka od ozljede odigrao partiju života. Završio je s 30 koševa, 10 skokova i šest asistencija. Odličnu podršku imao je u De'Aaronu Foxu koji je zabio 20 koševa.

Lakersima nije pomogla ni fantastična večer Luke Dončića, koji je utakmicu završio s 35 koševa. LeBron James je bio na rubu "triple-doublea" s 19 koševa, 15 skokova i osam asistencija.

Borba za finale i veliki novac

Polufinalni parovi u Las Vegasu sada su kompletirani. U subotu nas čekaju dvoboji Orlando Magic - New York Knicks te Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs. Pobjednici će se u utorak, 16. prosinca, boriti za trofej i vrijednu novčanu nagradu. Naime, igrači pobjedničke momčadi kući će odnijeti bonus od čak 500.000 eura po glavi.