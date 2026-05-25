Tinejdžerska F1 senzacija slavila i u Kanadi nakon drame! Russell odustao, crni vikend za McLaren

Četvrtu uzastopnu pobjedu ostvario je 19-godišnji talijanski vozač formule 1 Kimi Antonelli (Mercedes) slavljem na iznimno uzbudljivoj Velikoj nagradi Kanade na stazi Gilles Villeneuve u Montrealu te je povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu na velika 43 boda u odnosu na momčadskog kolegu Britanca Georgea Russella.

Russell je briljirao tijekom vikenda, osvojio najbolje startne pozicije za sprint i glavnu utrku, pobijedio u subotnjem sprintu i vodio je žestoku borbu s Antonellijem za pobjedu na Velikoj nagradi. No, u 30. od 70. krugova otkazao je motor Russellovog Mercedesa te je Britanac morao odustati.

To je Antonelliju širom otvorilo vrata prema pobjedi, što je Talijan bez poteškoća iskoristio i postao prvi vozač u povijesti koji je prve četiri pobjede u karijeri ostvario jednu za drugom.

Sjajna borba je vođena iza njegovih leđa za drugo mjesto između sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari) i četverostrukog osvajača naslova Maxa Verstappena (Red Bull). U 62. krugu je Hamilton iskoristio priliku i prestigao Verstappena te osvojio drugo mjesto

Nedugo nakon Russellovog odustajanja, sa staze je otišao i Lando Norris u McLarenu, a njegov momčadski kolega Oscar Piastri je završio na 11. mjestu i ostao bez bodova, tako da će ovo biti vikend za zaborav u momčadi aktualnih svjetskih prvaka u obje kategorije.

Kimi Antonelli nakon pet utrka u sezoni ima 131 bod. George Russell je ostao na 88 bodova. Treći je Charles Leclerc sa 75 bodova, a njegov momčadski kolega Lewis Hamilton je došao do 72 boda.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva u formuli 1 na rasporedu je 7. lipnja, a vozit će se ulicama Monte Carla.