Titan stiže u pomoć! Kahn od iduće sezone direktor Bayerna

Bivši reprezentativni vratar Oliver Kahn (49) naslijedit će Karla Heinza Rummeniggea na mjestu izvršnog direktora Bayerna, potvrdio je u utorak predsjednik kluba Uli Hoeness.

Rummenigge je izvršni direktor Bayerna od 2002. i na toj funkciji će ostati do isteka ugovora, odnosno do kraja 2021. godine, a nakon toga njegovo mjesto preuzet će Oliver Kahn, koji je bio vratar bavarskog kluba od 1994. do 2008., kada je i okončao igračku karijeru.

Kahn je sa Bayernom osvojio osam naslova u Bundesligi i jedan u Ligi prvaka. Sedam puta bio je izabran za najboljeg vratara Bundeslige, te je bio najbolji igrač SP 2002., kada je u finalu Njemačka izgubila od Brazila sa 0-2. Za njemačku reprezentaciju skupio je 86 nastupa. Nakon igračke karijere bio je televizijski komentator, a stekao je iskustva i u poslovnim krugovima.