Tko će biti Burićev džoker iz rukava? Teklić, Jakoliš, Čolina?

Kako god okrenuli i s koje god strane promatrali najveći derbi hrvatskog nogometa, uvijek se nekako vratimo na početnu postavku, a ona kaže da bez obzira na trenutni odnos snaga, na poziciju na prvenstvenoj ljestvici i koeficijente koje nude kladionice (na pobjedu Dinama 2.10, Hajduka 3.50), bez obzira gdje se igra i u kojim uvjetima, u derbijima su sva tri znaka moguća. Bezbroj puta smo se u to uvjerili.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je Dinamo u nizu od šest utakmica bez poraza u domu najvećeg rivala, osokoljen k tome i nedavnim plasmanom u Ligu prvaka te s kud i kamo skupljom i kvalitetnijom momčadi, teško da će se itko iz modrog tabora uoči utakmice usuditi izjaviti kako su oni favoriti u večerašnjoj utakmici. A kako i bi kad su u istom tom razdoblju dva puta gubili od Hajduka usred Maksimira, da ne spominjemo još i onaj vinkovački finale kupa, koji su osvojili tek nakon obilatog poguranca. Uostalom, nije li pragmatični Bjelica u devetom kolu prošle sezone došao na Poljud u zatvorenoj formaciji po remi kontra Vulića?

A Hajduk kao Hajduk, iako bremenit svom silom internih problema, Hajduk na Poljudu može pobijediti svakoga, pa tako i Dinamo. Pogotovo ako igrači Damira Burića ponove domaća izdanja protiv Gorice i Lokomotive, a ne ona gostujuća kontra Slavena i Osijeka. Hajduk je u ovoj sezoni puno goropadniji na domaćem terenu i stoga nije ni čudno da je trener Burić najavu derbija zaključio rečenicom o navijačima:

- I u dobru i u zlu budite uz nas, zajedno možemo puno toga napraviti.

I navijači su već napravili svoje, stadion je praktično rasprodan tri dana prije početka utakmice, utakmice po kojoj se planiraju godišnji odmori, slobodni dani, vjenčanja..., po čijem se početku ravnaju vozni redovi i polasci trajekata. Poljud će opet biti krcat, atmosfera kao i uvijek užarena, i sada je na Buriću i igračima da iskoriste podršku 30.000 navijača i opravdaju očekivanja. Dvije prilike za povratak na prvo mjesto prvenstvene ljestvice su prokockali, sada im se pruža treća.

No to je lakše kazati nego učiniti, jer, dok Bjelica ima luksuz izbora hoće li na travnjak poslati ''europsku'' ili ''domaću'' postavu, Buriću u svakoj liniji nedostaje barem po jedan ključan igrač. Od Posavca i Duke na golu, preko Ismajlija u zadnjoj liniji i Jurića u vezi, do Eduoka u napadu... Zato Burić treba barem dvojicu novih igrača, dva džokera iz rukava koji mogu iznenaditi.

Derbiji su uvijek bili utakmice na kojima su se predstavljali mladi igrači, nerijetko i odigrali svoje najbolje predstave. Hoće li se Damir Burić ovoga puta odlučiti povjeriti važnu rolu i ozbiljnu minutažu nekome od novih mladih igrača? Darko Nejašmić je već standardan, Marin Ljubić bi trebao sigurno braniti, a za nastup konkuriraju i stoper Mario Vušković, prinove David Čolina i Marin Jakoliš te prije svih Tonio Teklić, nadareni veznjak koga svi hvale, no od njegovog silnog talenta i mogućnosti malo smo toga do sada imali prilike vidjeti na terenu.

Teško je predvidjeti postavu koju će Burić poslati na teren večeras u 18:30, zbog toga vam umjesto Burićeve nudim svoju postavu koju bih izveo na megdan zagrebačkim modrima od igrača koji su na raspolaganju. U formaciji 4-3-2-1 branio bi Ljubić, u zadnjoj liniji bili bi Juranović, Simić, Svatok i Čolina, u vezi Hamza, Nejašmić i Dolček, a ispred njih Teklić i Caktaš te naprijed Jairo.